Αστυνομικός στη Βοστώνη έκανε... ποδαράκια δείχνοντας τις δεξιότητές του με τη «στρογγυλή θεά» ανάμεσα σε φιλάθλους.

Αστυνομικός που κατέχει το... τόπι! Στη Βοστώνη ανάμεσα από τις... ιαχές οπαδών, ένας αστυνομικός έδειξε πως γνωρίζει πολλά «κιλά» μπάλα κάνοντας... ποδαράκια.

Το Μουντιάλ 2026 έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχοντας ήδη αρκετά γκολ και θέαμα. Απ' ότι φαίνεται στον ρυθμό της «στρογγυλής θεάς» δεν έχουν μπει μόνο οι παίκτες και οι φίλαθλοι και αυτό το απέδειξε περίτρανα ένας αστυνομικός στην πολιτεία της Βοστώνης.