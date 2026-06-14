Μουντιάλ 2026: Αστυνομικός έκανε... ποδαράκια στη Βοστώνη (vid)
Αστυνομικός που κατέχει το... τόπι! Στη Βοστώνη ανάμεσα από τις... ιαχές οπαδών, ένας αστυνομικός έδειξε πως γνωρίζει πολλά «κιλά» μπάλα κάνοντας... ποδαράκια.
Το Μουντιάλ 2026 έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχοντας ήδη αρκετά γκολ και θέαμα. Απ' ότι φαίνεται στον ρυθμό της «στρογγυλής θεάς» δεν έχουν μπει μόνο οι παίκτες και οι φίλαθλοι και αυτό το απέδειξε περίτρανα ένας αστυνομικός στην πολιτεία της Βοστώνης.
Only at the World Cup will you see a Police Officer doing kick-ups 😅— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 13, 2026
via @bostonpolice pic.twitter.com/jOVxYc1tmw
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.