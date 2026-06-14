Η Ελβετία έπαιξε με τη φωτιά και κάηκε στο τέλος απέναντι στο Κατάρ, το οποίο ισοφάρισε σε 1-1 στο 90΄+4΄και πήρε τον πρώτο του βαθμό σε Μουντιάλ.

Τα ματς δεν κερδίζονται στη θεωρία, αλλά στο γήπεδο. Και το Κατάρ φρόντισε να το υπενθυμίσει στην Ελβετία με πικρό τρόπο. Οι Ελβετοί είχαν προηγηθεί από νωρίς χάρη σε πέναλτι του Εμπολό, όμως υποτίμησαν τον αντίπαλό τους και στο τέλος το πλήρωσαν. Στο 90΄+4΄το Κατάρ χτύπησε από το... πουθενά και ισοφάρισε με το τελικό 1-1, σκορ που του χάρισε τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές του αγώνα στο βίντεο που ακολουθεί.