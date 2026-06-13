Βραζιλία - Μαρόκο: Ο Ελ Καμπί στον πάγκο, χωρίς εκπλήξεις η Σελεσάο

Βραζιλία - Μαρόκο: Ο Ελ Καμπί στον πάγκο, χωρίς εκπλήξεις η Σελεσάο
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Ο άσος του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Καμπί είναι στον πάγκο του Μαρόκου, ενώ η Βραζιλία έχει εκτός τον τραυματία Νεϊμάρ.

Η Βραζιλία ρίχνεται στη μάχη του Μουντιάλ 2026 κόντρα στο Μαρόκο. Στην αποστολή των Αφρικανών είναι ο άσος του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Καμπί, αλλά δεν βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα.

Ο έμπειρος φορ είναι στον πάγκο, αφού προτιμήθηκαν για την επιθετική γραμμή οι Σαϊμπάρι, Μπραχίμ Ντίαζ. Αντίθετα, είναι βασικός ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, ο Αζεντίν Ουναϊ.

 

Ο Κάρλο Αντσελότι, παράλληλα, δεν έχει εκπλήξεις στην ενδεκάδα. Ο Νεϊμάρ, λόγω τραυματισμού είναι εκτός, ενώ βασικοί είναι τα αστέρια της Σελεσάο Βινίσιους Τζούνιορ και Ραφίνια.

@Photo credits: INTIME

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