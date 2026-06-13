Βραζιλία - Μαρόκο: Ο Ελ Καμπί στον πάγκο, χωρίς εκπλήξεις η Σελεσάο
Η Βραζιλία ρίχνεται στη μάχη του Μουντιάλ 2026 κόντρα στο Μαρόκο. Στην αποστολή των Αφρικανών είναι ο άσος του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Καμπί, αλλά δεν βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα.
Ο έμπειρος φορ είναι στον πάγκο, αφού προτιμήθηκαν για την επιθετική γραμμή οι Σαϊμπάρι, Μπραχίμ Ντίαζ. Αντίθετα, είναι βασικός ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, ο Αζεντίν Ουναϊ.
🚨 LE XI DU MAROC 🇲🇦 POUR AFFRONTER LE BRÉSIL ! 🌍🇧🇷⚔️ pic.twitter.com/McKuib1sHYJune 13, 2026
Ο Κάρλο Αντσελότι, παράλληλα, δεν έχει εκπλήξεις στην ενδεκάδα. Ο Νεϊμάρ, λόγω τραυματισμού είναι εκτός, ενώ βασικοί είναι τα αστέρια της Σελεσάο Βινίσιους Τζούνιορ και Ραφίνια.
Três surpresas! Ibañez, Douglas Santos e Igor Thiago são titulares na estreia do Brasil na Copa. O time: Alisson, Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Paquetá, Igor Thiago, Raphinha e Vini Jr. #futebol #ge2026 #selecaobrasileira… pic.twitter.com/YL7NFyWing— ge (@geglobo) June 13, 2026
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