Ο άσος του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Καμπί είναι στον πάγκο του Μαρόκου, ενώ η Βραζιλία έχει εκτός τον τραυματία Νεϊμάρ.

Η Βραζιλία ρίχνεται στη μάχη του Μουντιάλ 2026 κόντρα στο Μαρόκο. Στην αποστολή των Αφρικανών είναι ο άσος του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Καμπί, αλλά δεν βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα.

Ο έμπειρος φορ είναι στον πάγκο, αφού προτιμήθηκαν για την επιθετική γραμμή οι Σαϊμπάρι, Μπραχίμ Ντίαζ. Αντίθετα, είναι βασικός ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, ο Αζεντίν Ουναϊ.

Ο Κάρλο Αντσελότι, παράλληλα, δεν έχει εκπλήξεις στην ενδεκάδα. Ο Νεϊμάρ, λόγω τραυματισμού είναι εκτός, ενώ βασικοί είναι τα αστέρια της Σελεσάο Βινίσιους Τζούνιορ και Ραφίνια.