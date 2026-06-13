Βραζιλία: Μπορεί ο Αντσελότι να την επαναφέρει στην κορυφή του κόσμου;

Η Βραζιλία κάνει πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στο Μαρόκο (14/6, 01:00) και το ερώτημα είναι: Μπορεί ο Αντσελότι να την φτάσει στην κορυφή;

Το φετινό Μουντιάλ ξεκινάει τα ξημερώματα της Κυριακής (14/6, 01:00) για τη Βραζιλία, που τίθεται αντιμέτωπη με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί, στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η πεντάκις πρωταθλήτρια κόσμου κατεβαίνει σε ένα ακόμη τουρνουά με το «βάρος» του φαβορί (όχι πρώτου, εκ των) και φυσικά τις προσδοκίες των φιλάθλων της να δουν να...ράβεται στην κίτρινη φανέλα το έκτο αστέρι. Με τον Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο και ένα ρόστερ με ποιότητα (ειδικά από τη μέση και μπροστά), η Σελεσάο έχει τα φόντα, μπορεί όμως ο Ιταλός να την ανεβάσει στην κορυφή του κόσμου;

Η αύρα του Καρλέτο

Όταν επισημοποιήθηκε ο... γάμος της Βραζιλιάνικης ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας με τον Αντσελότι, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που στάθηκαν στο γεγονός πως πέρα από εμπειρία, η Βραζιλία παίρνει μαζί και την αύρα που κουβαλάει εδώ και χρόνια ο Ιταλός.

Το... σηκωμένο φρύδι-σήμα κατατεθέν του, που θαρρείς και παίζει αυτό μπάλα μόνο του, προκαλούσε πολλές φορές ανησυχία στον αντίπαλο. Η χαλαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε σχεδόν όλες τις καταστάσεις, όντας τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης και εν τέλει έφτανε στην ουσία.

Κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει πως με την έλευση του Καρλέτο, η Σελεσάο ανέβηκε επίπεδο, όχι τόσο λόγω των ιδιαίτερων τακτικών, κυρίως εξαιτίας αυτής της κάπως... ανεξήγητης δύναμης που μεταδίδει στους ποδοσφαιριστές του, χωρίς να λέει πολλά.

Τα πλάγια μπακ και ο...επιθετικός

Κοιτάζοντας το αγωνιστικό του θέματος, δεν μπορούμε να πούμε πως το ρόστερ των Βραζιλιάνων «τρομάζει». Ίσως να μην είναι καν στα πέντε πιο... δυνατά της συγκεκριμένης διοργάνωσης, όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός πως υπάρχει εμπειρία και ποιότητα.

Το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Αντσελότι με τα πλάγια μπακ του. Ο Γουέσλεϊ τραυματίστηκε και έμεινε εκτός και δεξιά μένει μονάχα ο τίμιος αλλά γερασμένος πλέον Ντανίλο (34 ετών), ενώ στα αριστερά κανένας εκ των Άλεξ Σάντρο (35) και Ντούγκλας Σάντος (32) δεν... φοβίζει. Και πλέον γνωρίζουμε καλά τη σημασία των πλάγιων αμυντικών στο ποδόσφαιρο και τη συμβολή τους και στα δυο κομμάτια του αγώνα.

Μια άλλη απορία έχει να κάνει με τον κεντρικό επιθετικό. Η Σελεσάο διαθέτει το φοβερό δίδυμο των Βινίσιους-Ραφίνια για τα «φτερά», όμως κεντρικά παραμένει άγνωστο το τι θα δούμε. Ο Ζοάο Πέδρο έμεινε εκτός αποστολής για να μπει ο Νεϊμάρ και εντός αυτής βρίσκονται οι Κούνια και Ίγκορ Τιάγκο, ενώ επιλογή ίσως να είναι και ο... φορτσάτος Έντρικ.

Είναι δεδομένο πως ο Ιταλός θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει όσο περισσότερο μπορεί τους σταρ των Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, εξίσου δεδομένο όμως είναι πως οι αντίπαλοι θα κάνουν τα αδύνατα, δυνατά για να τους περιορίσουν. Έτσι, το «βάρος» θα πέσει στον τρίτο της παρέας που θα χρειαστεί να βγάλει τα... κάστανα από τη φωτιά.

Νεϊμάρ και... πονοκέφαλος

Εξίσου μεγάλο κεφάλαιο και ερωτηματικό στη φετινή έκδοση της Βραζιλίας αποτελεί ο Νεϊμάρ. Η κλήση του στο Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε σίριαλ με εν τέλει ευτυχή κατάληξη για τους φίλους της Σελεσάο, που έκλαιγαν και πανηγύρζαν σαν τρελοί όταν ανακοινώθηκε το όνομά του.

Φαίνεται όμως πως ο 34χρονος όχι απλά δεν είναι στην ιδανική κατάσταση, αλλά δύσκολα θα έχει κομβικό ρόλο στην όποια πορεία της ομάδας του. Ο «Νέι» εδώ και χρόνια ταλαιπωρείται συνεχώς από τραυματισμούς που δεν τον αφήνουν να κάνει τα... μαγικά που μας είχε συνηθίσει στο παρελθόν.

Η χρησιμοποίησή του από τον Ατσελότι θα έχει μεγάλη σημασία ως προς το πόσο και πότε θα αγωνιστεί. Μοναδικό... παραθυράκι να βοηθήσει πραγματικά, είναι αν το πάρει εγωιστικά. Γνωρίζει και ο ίδιος πως είναι το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας και η τελευταία ευκαιρία να σώσει κάπως την υστεροφημία του. Ένας πραγματικός παικταράς που όμως με τις πράξεις του εκτός γηπέδων έφτασε να είναι περίγελος από τον κάθε... πικραμένο.

Μπορεί το έκτο;

Αν κάποιος προπονητής μπορεί να σπάσει επιτέλους την... ανομβρία 24 ετών και να δώσει το πολυπόθητο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βραζιλία, σίγουρα αυτός είναι ο Κάρλο Αντσελότι. Η πρεμιέρα κόντρα στο Μαρόκο θα μας δέιξει πολλά για τη συνέχεια.

Σε περίπτωση που δεν γίνουν... όργια, τότε η ομάδα από τη χώρα του καφέ θα συνεχίσει στα νοκ-άουτ, εκεί όπου οι πιθανές διασταυρώσεις με Νορβηγία, Αγγλία, Πορτογαλία και Αργεντινή μόνο εύκολες δεν θα είναι για μια ομάδα που δεν έχει φτάσει πέρα από τα ημιτελικά και εκείνο το αξέχαστο, για τους λάθος λόγους 1-7 από τη Γερμανία.

Κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει τους Βραζιλιάνους, πόσω δε μάλλον όταν έχουν τον συγκεκριμένο τεχνικό στον πάγκο. Όμως η αλήθεια είναι πως οι «κίτρινοι» δεν σε... ψήνουν και τόσο ότι μπορεί να πάνε μέχρι τέλους.