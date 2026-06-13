Ένας νέος κανονισμός της FIFA έκανε το ντεμπούτο του στον αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη, ονόματι «mistaken identity».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την πορεία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με μια εμφατική νίκη κόντρα στην Παραγουάη με 4-1, όμως μία φάση που συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτή που τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Πιο συγκεκριμένα, πέντε λεπτά μετά την επανέναρξη της αναμέτρησης, ο βετεράνος αμυντικός και αρχηγός των ΗΠΑ, Τιμ Ριμ, έκανε ένα «σκληρό» φάουλ στον Μιγκέλ Αλμιρόν και δέχτηκε κίτρινη κάρτα.

Μετά την εκτέλεση του φάουλ, ο Ολλανδός διαιτητής του παιχνιδιού, Ντάνι Μακέλι, στάλθηκε από το VAR να επανεξετάσει τη φάση και τελικά ανέτρεψε την απόφασή του, κάτι που δεν είχε επιτραπεί προηγουμένως στους διαιτητές και αφού ακύρωσε την κίτρινη κάρτα του Ριμ, έδωσε κίτρινη κάρτα στον πρώην επιθετικό της Νιούκαστλ για προσποίηση.

Αυτή ήταν η πρώτη παρέμβαση VAR για «mistaken identity» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιήθηκε με τον τρόπο που οι περισσότεροι περίμεναν.

Αναλυτικότερα, ο κανόνας αυτός ορίζει ότι εάν ένας παίκτης δεχτεί κίτρινη κάρτα ή αποβληθεί, αλλά στην πραγματικότητα ο ποδοσφαιριστής έχει παραπλανήσει τον διαιτητή, οδηγώντας τον σε εσφαλμένη απόφαση, η απόφαση αυτή μπορεί να αλλάξει.

Ένας άλλος νέος κανόνας ορίζει ότι οι δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν σε κόκκινη κάρτα μπορούν να αναθεωρηθούν, αλλά όχι οι πρώτες κίτρινες κάρτες. Ο μόνος λόγος που ο Μακέλι μπόρεσε να ανακαλέσει την απόφαση, ήταν επειδή χρησιμοποίησε τον νόμο περί εσφαλμένης ταυτότητας.