Οι ΗΠΑ συνέτριψαν με 4-1 την Παραγουάη στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ 2026 με επιθετικό μονόλογο.

Πρεμιέρα-όνειρο για τις ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026! Το σύνολο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο διέλυσε με 4-1 την Παραγουάη στο Los Angeles Stadium και έκανε ιδανικό ντεμπούτο στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Απογοητευτική στον εναρκτήριο αγώνα της η χώρα της Νότιας Αμερικής. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον τέταρτο όμιλο μαζί με Αυστραλία και Τουρκία.

Στο πρώτο ημίχρονο η Αστερόεσσα δεν άφησε ποτέ το πόδι από το... γκάζι. Οι οικοδεσπότες άνοιξαν το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με το αυτογκόλ του Μπομπαντίγια ύστερα από την εκπληκτική συνεργασία των Πούλισικ και ΜακΚένι. Στο 28' ο Μπαλογκάν προειδοποίησε αλλά η ομάδα του Αλφάρο δεν άκουσε το... καμπανάκι. Στο 31ο λεπτό μετά την τελική πάσα του Πούλισικ από τα αριστερά, ο 24χρονος επιθετικός της Μονακό πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και έκανε το 2-0 για τις ΗΠΑ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι κυριαρχικοί και θα μπορούσαν να φτάσουν και σε τρίτο και σε τέταρτο γκολ με τις ευκαιρίες των Τίλμαν και Ρίτσαρντς. Τελικά το ημίχρονο έκλεισε στο 3-0 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Μπαλογκάν. Στο 45+5 πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και με τρομερό τελείωμα με το αριστερό την έστειλε στο παραθυράκι του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός έπεσε, οι δύο προπονητές έκαναν αλλαγές, η Παραγουάη προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν άλλαξαν πολλά. Η αρμάδα του Ποτσετίνο είχε τον έλεγχο και τις στιγμές της με τους Ρόμπινσον και Μπαλογκάν, ενώ ο Ντεστ συνέχισε να είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Στο 73ο λεπτό κόντρα στη ροή του ματς, η Παραγουάη μείωσε σε 3-1 με τον Μαουρίτσιο, μετά την ασίστ του Ενσίσο.

Ο παίκτης του Στρασβούργου έστρωσε ωραία την μπάλα και η αλλαγή του Αλφάρο μείωσε για τη χώρα του. Στο 90+8 ο Ρέινα με ασύλληπτο γκολ έγραψε τον εκπληκτικό επίλογο για το τελικό 4-1.

ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Ντεστ (Γουέα 72'), Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον, Ριμ, Φριμαν, Άνταμς, ΜακΚένι, Τίλμαν (Ρέινα 82'), Πούλισικ (Μπερχάλτερ 46'), Μπαλογκάν (Πέπι 72')

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Γκιλ, Αλντερέτε, Κάσερες (Βελάσκες 80'), Αλόνσο, Γ. Γκόμες, Ντ. Γκόμες (Κακού 80'), Αλμιρόν (Σόσα 80'), Μπομπαντίγια (Μαουρίτσιο 46') Κούμπας, Σανάμπρια (Άρτσε 62'), Ενσίσο