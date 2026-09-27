Η «Οδύσσεια» του Νόλαν στις εξέδρες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ

Με άρωμα αρχαίας Ελλάδας και ειδική αναφορά στην «Οδύσσεια» του Νόλαν, οι οπαδοί της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ υποδέχτηκαν την ομάδα τους.

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», που είχε γίνει ανάρπαστη στα σινεμά έφτασε μέχρι τις εξέδρες ενός γηπέδου ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!

Συγκεκριμένα στο φιλικό παιχνίδι των ΗΠΑ με το Περού στο Ορλάντο, οι Αμερικανοί φίλαθλοι επιφύλαξαν μια ξεχωριστή υποδοχή στην εθνική τους ομάδα. Πριν τη σέντρα λοιπόν, σήκωσαν ένα μεγάλο κορεό με αναφορές τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και στην ταινία του Νόλαν.

Στο κέντρο του κορεό έγραφε τη φράση «The American Odyssey», δηλαδή «Η Αμερικανική Οδύσσεια». Όπως μπορεί να δει κάποιος τα σχέδια παρέπεμπαν στην ελληνική μυθολογία και στον κόσμο της «Οδύσσειας», ενώ στο κάτω μέρος υπήρχε ακόμη ένα μήνυμα.

«The road to glory never sailed in calm waters», δηλαδή «Ο δρόμος προς τη δόξα δεν περνά ποτέ από ήρεμα νερά». Όσον αφορά το ματς οι ΗΠΑ του Ποτσετίνο επικράτησαν με 4-1 του Περού.

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