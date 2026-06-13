ΗΠΑ - Παραγουάη: Το ψυχολογικό «boost» των Αμερικανών στην αποστολή (vid)
Ώρα... Μουντιάλ για ΗΠΑ και Παραγουάη! Οι δύο χώρες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο SoFi Stadium και οι Αμερικανοί φίλαθλοι εμψύχωσαν την αποστολή της ομάδας, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.
Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο κοντράρεται με την αντίστοιχη του Αλφάρο και οι γηπεδούχοι και συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό θέλουν να μπουν με το... δεξί στο μεγαλύτερο γεγονός της «στρογγυλής θεάς».
“I believe that we will win!” 🗣️ USA fans are ready to see their squad compete on home soil! #FIFAWorldCup— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) June 12, 2026
(via @USMNT) pic.twitter.com/zoye9wNcKr
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