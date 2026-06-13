ΗΠΑ - Παραγουάη: Το ψυχολογικό «boost» των Αμερικανών στην αποστολή (vid)

ΗΠΑ - Παραγουάη: Το ψυχολογικό «boost» των Αμερικανών στην αποστολή (vid)
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Οι ΗΠΑ ρίχνονται στη... μάχη του Μουντιάλ 2026 και οι Αμερικανοί φίλαθλοι τόνωσαν την αυτοπεποίθηση της ομάδας λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα (13/06, 04:00).

Ώρα... Μουντιάλ για ΗΠΑ και Παραγουάη! Οι δύο χώρες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο SoFi Stadium και οι Αμερικανοί φίλαθλοι εμψύχωσαν την αποστολή της ομάδας, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο κοντράρεται με την αντίστοιχη του Αλφάρο και οι γηπεδούχοι και συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό θέλουν να μπουν με το... δεξί στο μεγαλύτερο γεγονός της «στρογγυλής θεάς».

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