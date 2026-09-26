Το Gazzetta θυμάται την αξεπέραστη φωτογράφιση της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002.

Πάνω που μπήκαμε σε φουλ ρυθμούς, με πρωταθλήματα, Κύπελλα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις να μπαίνουν ξανά στην ημερήσια διάταξη, ήρθε το international break, μεγαλύτερο αυτή τη φορά, να μας κόψει τη φόρα! Κι αν στην Ευρώπη έχουμε Nations League, οι -μεγάλες- ομάδες της CONCACAF έχουν φιλικά ματς μπροστά τους, με τις ΗΠΑ να φιλοξενούν τις προσεχείς μέρες Περού, Χιλή, Μεξικό και Καναδά - ξεκινώντας απόψε (23:30), υποδεχόμενοι τους Περουβιανούς στο Ορλάντο.

Ιδανική ευκαιρία λοιπόν, τώρα που η USMNT είναι ξανά στις επάλξεις μετά τη θετική της πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, να θυμηθούμε μία εξωαγωνιστική μεν, ιστορική δε, στιγμή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος των ΗΠΑ από το 2002. Τότε που οι Αμερικανοί ετοιμάζονταν πυρετωδώς για το Μουντιάλ της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, με τους New York Times να αποφασίζουν να προχωρήσουν σε μία τολμηρή κίνηση.

Επιστράτευσαν τον φωτογράφο μόδας, Ματίας Βράινς, για να οργανώσει μία ανατρεπτική φωτογράφιση με πρωταγωνιστές τους σταρ της εθνικής ομάδας, οι οποίοι θα φορούσαν ρούχα ακριβών οίκων μόδας και θα πόζαραν... πονηρά μπροστά στον φακό, θυμίζοντας ημερολόγιο! Ο Ολλανδός φωτογράφος ήταν γνωστός για τις ριζοσπαστικές επιλογές του, ενδεικτικά, την ίδια περίοδο με τη φωτογράφιση της USMNT, είχε εξαγριώσει τον Eminem όταν είχε αλλάξει το χρώμα της μπλούζας το ράπερ από κόκκινο σε ροζ, με αποτέλεσμα 25.000 αντίτυπα του περιοδικού The Face να καταστραφούν...

Με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ να προέρχεται από ένα κακό Μουντιάλ το 1998, η USSF ενθουσιάστηκε όταν έλαβε το αίτημα των Times για το photo shooting. Άλλωστε την εποχή εκείνη, το ποδόσφαιρο ακόμα είχε βήματα να κάνει στη χώρα, κάτι πολύ διαφορετικό από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στην οποία ήταν συνηθισμένος ο Βράινς.

Τα... μοντέλα για τη φωτογράφιση ήταν οκτώ. Οι Κέισι Κέλερ, Πάμπλο Μαστρόενι, Λάντον Ντόνοβαν, Κόμπι Τζόουνς, Μπράιαν ΜακΜπράιντ, ΝταΜάρκους Μπίσλι και Κλιντ Ματίς πόζαραν και είδαν τις φωτογραφίες τους να δημοσιεύονται στο θέμα με τίτλο «Τα αγόρια του ποδοσφαίρου: Γνωρίστε τις επτά καυτές φωτογραφίες των παικτών της εθνικής ΗΠΑ», με τον Μπραντ Φρίντελ να συμμετέχει και αυτός αλλά το υλικό του να μην δημοσιεύεται. Μάλλον προς ανακούφισή του, καθώς ήταν ο πιο απρόθυμος από όσους φωτογραφήθηκαν...

Οι υπόλοιποι επτά ωστόσο, έδωσαν ρέστα. Ο Μαστρόενι φόρεσε ένα λευκό σύνολο και ξάπλωσε μπρούμυτα σε ένα πάγκο, κοιτάζοντας με σαγηνευτικό βλέμμα την κάμερα, ενώ ο Τζόουνς άνοιξε το πουκάμισό του και βυθίστηκε σε ένα από τα τέρματα του προπονητικού κέντρου WakeMed Soccer Park στη Βόρεια Καρολίνα, όπου έκαναν οι Αμερικανοί προετοιμασία.

Παρόμοια πόζα πήρε και ο Μπίσλι, μόνο που εκείνος ξάπλωσε στο χορτάρι, με τον 20χρονο τότε Ντόνοβαν να γράφει ιστορία, πίνοντας νερό με τον πιο αισθησιακό τρόπο που μπορεί να το πράξει κανείς από έναν ψύκτη που βρισκόταν στο σημείο! «Το θέμα ήταν να κάνουμε αυτούς τους τύπους να δείχνουν σέξι, δεν με ενδιαφέρει τι επάγγελμα κάνουν ή τι σεξουαλικό προσανατολισμό έχουν», θα ανέφερε χρόνια αργότερα ο Βράινς, με τη φωτογράφισή του να παραμένει εμβληματική πάνω από δύο δεκαετίες μετά. Αν το θρυλικό αυτό photo shooting γινόταν σήμερα, πιθανότατα θα μετατρεπόταν στο viral της ημέρας μέσα σε λίγα λεπτά...