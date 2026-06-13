Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και ο streamer IShowSpeed έγιναν πρωταγωνιστές μίας viral στιγμής, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των ΗΠΑ με την Παραγουάη.

Ο γνωστός streamer IShowSpeed βρέθηκε καλεσμένος στην κάλυψη του τηλεοπτικού δικτύου Fox Sports για τον αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη, με τους θρυλικούς Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Τιέρι Ανρί να βρίσκονται επίσης στο πλατό.

Αφού μπήκε στη συζήτηση κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του παιχνιδιού, ο Σπιντ προέβλεψε ότι ο Ρονάλντο και η Πορτογαλία θα κέρδιζαν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, υποστηρίζοντας για ακόμη μία φορά με θέρμη τον επιθετικό της Αλ-Νασρ, μία κίνηση που έχει γίνει πλέον κομμάτι της διαδικτυακής του ταυτότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ο streamer ξεκίνησε τη συνηθισμένη του... ρουτίνα, δείχνοντας γύρω του, φωνάζοντας «Sui baby» και επιμένοντας επανειλημμένα ότι ο κόσμος πρέπει να δει την πρόβλεψή του να γίνεται πραγματικότητα.

Στη συνέχεια, ο Σουηδός πήρε το μικρόφωνο από το χέρι του και τον απομάκρυνε από την εκπομπή, με τον Σπιντ ​​να τρέχει κατευθείαν προς το εσωτερικό του γηπέδου και να κατεβαίνει μια σκάλα, τραγουδώντας συνθήματα υπέρ του «CR7».

Zlatan Ibrahimović takes away IShowSpeed's mic after he says Portugal-Ronaldo are winning the World Cup 😭 pic.twitter.com/rE9wZvBCgg — Speedy Updates (@SpeedUpdates1) June 13, 2026

Εντωμεταξύ ο Ανρί καθ΄όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το οποίο έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου και έγινε viral, παρέμεινε ατάραχος, παρακολουθώντας με απορία τις κινήσεις του νεαρού streamer.