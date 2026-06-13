Οι Βραζιλιάνοι έστησαν κανονικό... πάρτι στην «Times Square» της Νέας Υόρκης.

Ποια Νέα Υόρκη; Σε... Βραζιλία μετατράπηκε η «Times Square» από τους υποστηρικτές της Σελεσάο! Οι Βραζιλιάνοι έδωσαν το... σύνθημα μια ημέρα πριν την πρεμιέρα της πατρίδας τους στο Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Αντσελότι αντιμετωπίζει το Μαρόκο (14/06, 01:00) στην τελευταία διοργάνωση του Νεϊμάρ και στη χώρα του... Πελέ περιμένουν πολλά στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η πολυνίκης του θεσμού με πέντε τρόπαια έχει να ανέβει στην κορυφή από το 2002. Οι οπαδοί της χώρας της σάμπα έδωσαν παλμό, κατακλύζοντας την «Times Square» της Νέας Υόρκης με ατελείωτο χορό και τραγούδι, κυματίζοντας σημαίες της πατρίδας τους.