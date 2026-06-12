Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως το ενδεχόμενο να χάσει ο Νεϊμάρ όλη τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ορατό.

Ο Νεϊμάρ μπήκε εντέλει στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, εντούτοις το αν και πότε θα πάρει χρόνο συμμετοχής παραμένει άγνωστο. Ο άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια από τραυματισμούς και η κατάστασή του τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι καλή, με τον πολύπειρο μεσοεπιθετικό να αναμένεται να χάσει την πρεμιέρα της Σελεσάο με το Μαρόκο.

Ωστόσο, αυτό είναι μάλλον το λιγότερο, καθώς ολοένα και περισσότερα διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν πως το ενδεχόμενο να χάσει ο 34χρονος ποδοσφαιριστής όλη τη φάση των ομίλων γίνεται ολοένα και πιο πιθανό! Ο Κάρλο Αντσελότι έχει φυσικά αρκετές επιλογές για τη γραμμή κρούσης της ομάδας του, εντούτοις ο Νέι αποτελεί έναν εκ των εμπειρότερων παικτών του ρόστερ και η απουσία του θα αποτελέσει πλήγμα για τη Βραζιλία, που ψάχνει την επιστροφή στην κορυφή μετά από 24 ολόκληρα χρόνια.