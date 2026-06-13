ΗΠΑ και Παραγουάη κάνουν πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 (13/06, 04:00) και οι πρώτοι οπαδοί έχουν φτάσει ήδη στο γήπεδο.

Πράξη πρώτη για ΗΠΑ και Παραγουάη στο φετινό Μουντιάλ! Οι πρώτοι οπαδοί έχουν φτάσει ήδη στο στάδιο SoFi Stadium στην Καλιφόρνια, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας.

Οι ΗΠΑ είναι μια από τις συνδιοργανώτριες χώρες του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό.

Η Αστερόεσσα αντιμετωπίζει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, στη δική της αυλαία και οι οπαδοί δεν μπορούν να... περιμένουν για την πρώτη σέντρα.