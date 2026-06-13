Καναδάς - Βοσνία 1-1: Τα highlights από την ιστορική ισοπαλία
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 1-1 ανάμεσα σε Καναδά και Βοσνία.
Ο Καναδάς κατάφερε με την... έβδομη να πάρει τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς έφερε 1-1 ενάντια στη Βοσνία. Το γκολ του Λάριν στο 78ο λεπτό ισοφάρισε εκείνο του Λούκιτς από το 21', με τις δύο ομάδες να ξεκινούν με ισοπαλία την πορεία τους στον θεσμό.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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