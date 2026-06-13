Δείτε γκολ και φάσεις από το 1-1 ανάμεσα σε Καναδά και Βοσνία.

Ο Καναδάς κατάφερε με την... έβδομη να πάρει τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς έφερε 1-1 ενάντια στη Βοσνία. Το γκολ του Λάριν στο 78ο λεπτό ισοφάρισε εκείνο του Λούκιτς από το 21', με τις δύο ομάδες να ξεκινούν με ισοπαλία την πορεία τους στον θεσμό.