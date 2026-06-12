Δύο Μεξικανοί που ήρθαν σε σύγκρουση σε ζωντανή σύνδεση έγιναν viral.

Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, ακόμα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο... Την ώρα που ρεπόρτερ του μεξικανικού Fox βρισκόταν live στην εκπομπή +90, δύο Μεξικανοί οπαδοί βρέθηκαν από το πουθενά πίσω του και άρχισαν να ρίχνουν... μπουνιές ο ένας στον άλλον!

Ο δημοσιογράφος γύρισε απορημένος να δει τι ακριβώς συνέβαινε και κάπου εκεί η σύνδεση διακόπηκε, με τον παρουσιαστή να παίρνει το μικρόφωνο γελώντας. Αναμενόμενα, το στιγμιότυπο έγινε viral...

Με το Μουντιάλ να έχει εκκινήσει εδώ και περίπου μία ημέρα στο Μεξικό, ήδη έχουν καταγραφεί πολλά ευτράπελα, με οπαδό να τραυματίζεται σοβαρά μετά από πτώση από γερανό.