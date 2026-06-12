Ένας οπαδός του Μεξικού έχασε ην ισορροπία του κι έπεσε από γερανό την ώρα των πανηγυρισμών για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το Μεξικό ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ 2026, καθώς επιβλήθηκε με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής σε ένα ματς όπου μοιράστηκαν συνολικά τρεις κόκκινες κάρτες! Το αποτέλεσμα ήταν ιδανικό για να ξεσπάσουν πανηγυρισμοί σε ολόκληρη τη χώρα, όμως τα γέλια βγήκαν ξινά σε έναν οπαδό των Τρι.

Συγκεκριμένα ένας 27χρονος Μεξικανός είχε σκαρφαλώσει πάνω σε έναν γερανό ενώ πανηγύριζε τη νίκη της ομάδας του στην Πόλη του Μεξικού, όταν έχασε τον βηματισμό του κι έπεσε από μεγάλο ύψος στο έδαφος!

Από το χτύπημα φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του, με τους περαστικούς να καλούν ασθενοφόρο για να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες.