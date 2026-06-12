Ο Τζουντ Μπελινγκχαμ άφησε αιχμές για το πώς ήταν η συνεργασία των μελών της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο EURO του 2024.

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της Αγγλίας στο Μουντιάλ του 2026 απέναντι στην Κροατία, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ προχώρησε σε αποκαλύψεις για τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετώπισαν τα «Τρία Λιοντάρια» στο EURO του 2024.

Μιλώντας στο επίσημο κανάλι της εθνικής ομάδας των Άγγλων, ο 22χρονος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης παραδέχθηκε ότι τα πράγματα ήταν κάθε άλλο παρά ιδανικά στα αποδυτήρια, παρά το ότι έφτασαν μέχρι τον τελικό.

Ο Μπέλιγχαμ εξήγησε ότι η ομάδα «δεν ήταν πλήρως δεμένη», κάτι που οφειλόταν σε διάφορους παράγοντες, ενώ άφησε καρφιά για την τότε τεχνική ηγεσία. Θυμίζουμε πως ομοσπονδιακός προπονητής ήταν ο Γκάρεθ Σάουθγκειτ, τον οποίο μετά το συγκεκριμένο τουρνουά διαδέχθηκε ο Τόμας Τούχελ.

«Στο EURO κάναμε κάποια πράγματα λίγο λάθος εκτός γηπέδου. Δεν νιώθω ότι η ομάδα συνδέθηκε όσο καλά θα μπορούσε, για διάφορους λόγους. Οι προσδοκίες ήταν μέρος αυτού του προβλήματος, είχαμε πάει καλά το 2018 και είχαμε πάει καλά στο Κατάρ, και όταν ήρθε εκείνο το τουρνουά, μας έβλεπαν ως μία από τις δύο-τρεις ομάδες που έπρεπε να το κερδίσουν.

Δεν παίζαμε ιδιαίτερα καλά, οπότε ακόμα και όταν κερδίζαμε, δεν είχες την αίσθηση ότι ήσουν όσο χαρούμενος θα έπρεπε. Πρέπει να υπάρχει αυτό το στοιχείο της αδυσώπητης προσπάθειας και της θέλησης για νίκη, αλλά είναι στη φύση του ποδοσφαίρου οι νίκες να ξεχνιούνται γρήγορα από το σύστημα, και εμείς θα έπρεπε να κρατιόμαστε από εκείνη τη στιγμή λίγο περισσότερο», είπε μεταξύ άλλών ο Άγγλος άσος της Βασίλισσας.