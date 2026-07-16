Ο Λιονέλ Σκαλόνι είχε μια ανατριχιαστική αντίδραση μετά το γκολ πρόκρισης της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι είναι ο άνθρωπος της Αργεντινής, ο άνθρωπος των τελικών, εκείνος που την έχει οδηγήσει στην κορυφή του κόσμου το 2022 και δυο φορές σε εκείνη της Αμερικής (2021 και 2024). Ο προπονητής που μετράει το απόλυτο 4/4 σε τελικούς και θέλει την ερχόμενη Κυριακή (19/7, 22:00) απέναντι στην Ισπανία να συνεχίσει το σερί.

Ο 48χρονος τεχνικός που βρίσκεται στον πάγκο της Αλμπισελέστε από το 2018, μας έχει χαρίσει αυτά τα χρόνια αρκετές συγκινητικές στιγμές, όπως άλλωστε και αυτή που θα δείτε παρακάτω. Στις καθυστερήσεις του ημιτελικού με την Αγγλία, με το ματς στο 1-1, ο Μέσι παίρνει την μπάλα και σερβίρει «γλυκά» με το δεξί στον Λαουτάρο Μαρτίνες, που με κεφαλιά κάνει το 2-1.

Οι κάμερες φυσικά εστιάζουν στους ποδοσφαιριστές, όμως υπάρχουν και πλάνα από τον πάγκο. Άπαντες ορίονται, πανηγυρίζουν, τρέχουν. Εκτός από τον Σκαλόνι. Με ένα βλέμμα που είναι σαν να λεεί «Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό», ο κόουτς της Αργεντινής στέκεται... ατάραχος, πριν καθίσει στον πάγκο για να πιεί νερό, σε μια τόσο δυνατή και ανθρώπινη στιγμή.