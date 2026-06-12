Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι New York Times, έχει κατατεθεί αγωγή κατά της FIFA, ελέω της απαγόρευσης εμφάνισης της προεπαναστατικής σημαίας του Ιράν στο Μουντιάλ.

Τα... παρατράγουδα στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο καλά κραττούν, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών, λόγω της όλης εμπόλεμης κατάστασης.

Τελευταία αφορμή στέκεται η απαγόρευση της εμφάνισης της προεπαναστατικής σημαίας της χώρας, η οποία είναι γνωστή και ως «η σημαία του Λέοντα και του Ήλιου».

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το Ινστιτούτο Φωνών Ελευθερίας (μη κερδοσκοπικός οργανισμός) προέβη σε αγωγή κατά της FIFA στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες αναφορικά με τη συγκεκριμένη απαγόρευση.

Μέσω αυτής (σσ της αγωγής) ζήτησε να κυρηχθεί ως παράνομη μια απαγόρευση στην Καλιφόρνια, να επιτρέπεται στους οπαδούς να φέρουν την παλιά σημαία στα στάδια και να καταβάλει η FIFA αποζημιώσεις σε οποιοδήποτε άτομο τιμωρείται με απαγόρευση για κατοχή της σημαίας.

Τι είναι η προεπαναστατική σημαία του Ιράν

Η προεπαναστατική σημαία του Ιράν χρησιμοποιούνταν μέχρι το 1979 και την Ισλαμική Επανάσταση. Μοιάζει κατά πολύ με την τωρινή, αφού τα χρώματά της είναι το πράσινο, το λευκό και το κόκκινο, ωστόσο φέρει στο κέντρο της χαρακτηριστική φιγούρα με το Λιοντάρι και τον Ήλιο.

Μετά την επανάσταση, η χρήση και η εμφάνιση της συγκεκριμένης σημαίας έχει καθιερωθεί στη μνήμη του κόσμου ως σύμβολο διαμαρτυρίας κατά του τωρινού καθεστώτος στη χώρα.