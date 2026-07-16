Μουντιάλ 2026: Μεθυσμένος οπαδός έκανε ντου σε ζωντανή σύνδεση
Το όνειρο της Αγγλίας για την επιστροφή στην κορυφή έγινε εφιάλτης, με την Αργεντινή να κάνει τρομερή ανατροπή στα τελευταία λεπτά και να παίρνει εκείνη το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Αναμφίβολα πολλοί Άγγλοι το έριξαν στο ποτό για να ξεχάσουν την απογοήτευσή τους, με έναν εξ αυτών, που παρακολούθησε δια ζώσης το ματς, να γίνεται viral μετά το ντου που έκανε σε ρεπόρτερ του Sky News!
Την ώρα που η Τζάκι Μπελτράο μιλούσε απευθείας από τον περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, όπου έγινε η αναμέτρηση με την Αλμπισελέστε, ένα Άγγλος οπαδός εμφανίστηκε λέγοντας «για τα Φώκλαντ λέτε;», πριν αρχίσει να τραγουδά μια σαφώς διασκευασμένη εκδοχή του “Don't cry for me Argentina”...
😂 Your dad’s taking the football result well…— The Globe & News (@TheGlobeNewt) July 16, 2026
WATCH: A drunk England fan interrupted a live TV reporter to share his thoughts following England’s defeat, creating a hilarious post-match moment.#England #Football #WorldCup #ViralVideo https://t.co/vY73Ri6vBy pic.twitter.com/lGvwIgQr8y
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