Ένας μεθυσμένος Άγγλος οπαδός... εισέβαλε στο πλάνο του Sky News μετά τον αποκλεισμό των Τριών Λιονταριών από την Αργεντινή.

Το όνειρο της Αγγλίας για την επιστροφή στην κορυφή έγινε εφιάλτης, με την Αργεντινή να κάνει τρομερή ανατροπή στα τελευταία λεπτά και να παίρνει εκείνη το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναμφίβολα πολλοί Άγγλοι το έριξαν στο ποτό για να ξεχάσουν την απογοήτευσή τους, με έναν εξ αυτών, που παρακολούθησε δια ζώσης το ματς, να γίνεται viral μετά το ντου που έκανε σε ρεπόρτερ του Sky News!

Την ώρα που η Τζάκι Μπελτράο μιλούσε απευθείας από τον περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, όπου έγινε η αναμέτρηση με την Αλμπισελέστε, ένα Άγγλος οπαδός εμφανίστηκε λέγοντας «για τα Φώκλαντ λέτε;», πριν αρχίσει να τραγουδά μια σαφώς διασκευασμένη εκδοχή του “Don't cry for me Argentina”...