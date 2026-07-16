Μαρκ Γκουέχι: «Έπρεπε να συνεχίσουμε να πιέζουμε την Αργεντινή»

Ο Άγγλος αμυντικός, Μαρκ Γκουέχι, έριξε τη... σπόντα του στον Τόμας Τούχελ αναφορικά με την τακτική προσέγγιση της Αγγλίας μετά το προβάδισμα κόντρα στην Αργεντινή.

Πέταξε το... καρφί του ο Μαρκ Γκουέχι! Η Αγγλία ηττήθηκε με 2-1 από την Αργεντινή, παρόλο που προηγήθηκε με τον Γκόρντον στο 55ο λεπτό του μεγάλου ημιτελικού στο Μουντιάλ 2026.

Ο Τόμας Τούχελ εφάρμοσε άκρως αμυντική τακτική προσέγγιση μετά το προβάδισμα της ομάδας του, κάτι που τελικά πλήρωσε, αφού η Αργεντινή έφερε... τούμπα το ματς και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό με 2-1.

Ο αμυντικός Μαρκ Γκουέχι σε δηλώσεις του, δε φάνηκε να συμφώνησε και ιδιαίτερα με το πλάνο του προπονητή του, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο παιχνιδιού της χώρας του μετά το γκολ του νέου παίκτη της Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Έπρεπε να συνεχίσουμε. Έπρεπε να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Ήταν σαν να σκοράραμε και η νοοτροπία ήταν: «Πίσω, αμυνθείτε».