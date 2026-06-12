Ο Κιλιάν Μπαπέ μίλησε για την παρουσία της Γαλλίας στο Μουντιάλ και έριξε την... ατάκα του για τους πρωταθλητές Αφρικής.

Έτοιμη για την δική της πρεμιέρα στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η Γαλλία, που αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (16/6, 22:00) τη Σενεγάλη για την πρώτη αγωνιστική στον 9ο όμιλο της διοργάνωσης.

Οι Τρικολόρ μετά την κατάκτηση το 2018 και τον χαμένο τελικό του 2022 από την Αργεντινή του Μέσι στα πέναλτι, θέλουν να στεφθούν ξανά πρωταθλητές κόσμου, με τον Κιλιάν Μπαπέ να παραχωρεί δηλώσεις επί του θέματος.

Ο σούπερ σταρ των Γάλλων και της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε στην εκπομπή M6, δίνοντας αρκετές ενδιαφέρουσες ατάκες. Εκείνη που ξεχώρισε ωστόσο αφορά την... πρωταθλήτρια Αφρικής. Ο 27χρονος ξεκίνησε την ομιλία του, λέγοντας πως η πατρίδα του αντιμετωπίζει τη νικήτρια του Κόπα Άφρικα, τη Σενεγάλη, ωστόσο μετά ξέσπασε σε γέλια, αφού στο τουρνουά υπάρχει και το Μαρόκο λέγοντας «Δεν ξέρω αν είναι αυτοί (σσ η Σενεγάλη) ή όχι», με αφορμή φυσικά τα όσα έγιναν στον περιβόητο τελικό του Ιανουαρίου.

🚨🌍 Mbappé on facing Senegal: “We face the African champions… ehm, I don’t know if Morocco or Senegal won it at the end!”.



“Let’s say the African champions!”. pic.twitter.com/stuuQspaLy June 12, 2026

Έπειτα, ο Μπαπέ τόνισε πως θέλει να αφήσει το «στίγμα» του στη διοργάνωση, όμως θα... υπέγραφε αν του έλεγαν ότι δεν θα σκοράρει ούτε μια φορά, αλλά η Γαλλία θα πάρει την κούπα.