Ο Ουσμάν Ντεμπελέ παραχώρησε συνέντευξη στη Marca και ανέφερε πως ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να πάρει ξανά το Μουντιάλ.

Φαβορί για το... back to back στο Μουντιάλ έχρισε θέλοντας και μη την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι ο Ουσμάν Ντεμπελέ, σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν και κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» βρίσκεται φυσικά στη Βόρεια Αμερική για τη μεγάλη διοργάνωση, όπου παρέα με τον Κιλιάν Μπαπέ και τα υπόλοιπα αστέρια της Γαλλίας, θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή του κόσμου μετά το 2018.

Στα 29 του χρόνια ο «Ντεμπουζ» έχει ήδη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στη συλλογή του, ενώ έκανε και το back to back στο Champions League, κατάσταση που δεν αποκλείει να συμβεί και με την Αλμπισελέστε στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Μιλώντας στη Marca, ο Ντεμπελέ έδωσε ως φαβορί για το βαρύτιμο τρόπαιο την πατρίδα του και την Ισπανία, όταν όμως ρωτήθηκε για τον Λιονέλ Μέσι άρχισε η αποθέωση. Αφού τόνισε πως εκείνος (σσ ο Μέσι) μπορεί εύκολα να ξανά κατακτήσει το Μουντιάλ, ο επιθετικός των Τρικολόρ εξήγησε πως αυτά που έχει δει από τον Αργεντίνο μάγο είναι... απίθανα και εξήγησε πως το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει δεν λέει... τίποτα.

«Φυσικά, μπορεί να κερδίσει κάθε πιθανό τρόπαιο. Το έχω ήδη δει στην Μπαρτσελόνα. Είναι ο καλύτερος που έχω δει ποτέ, το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχω δει ποτέ. Είναι ακόμα αρκετά επικίνδυνος.

Είναι δύσκολο να τον σταματήσεις ακόμα και στα 38 του. Μπορεί να είναι σε αυτή την ηλικία, αλλά θα έχει πάντα αυτές τις ικανότητες. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί του γιατί είναι ικανός να κερδίσει ξανά».