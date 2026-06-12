Ο Γιαμάλ προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη εθνική Ισπανίας και θα δώσει το «παρών» στο πρώτο ματς με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ευχάριστα τα νέα για την εθνική Ισπανίας, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ επέστρεψε στις προπονήσεις επί αμερικανικού εδάφους και μετράει πλέον αντίστροφα για την πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ.

Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα παρέμενε εκτός δράσης από τα τέλη Απριλίου όταν είχε τραυματιστεί στον οπίσθιο μηριαίο σε ένα ματς με τη Θέλτα. Η συμμετοχή του στα πρώτα παιχνίδια της Φούρια Ρόχα στο φετινό τουρνουά ήταν αμφίβολη μέχρι πριν λίγες ώρες.

Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του, προσευχόταν να μην είχε υποστεί κάτι σοβαρό, ωστόσο έκανε αγώνα δρόμου προκειμένου να είναι έτοιμος και οι προσπάθειές του απέδωσαν τελικά καρπούς.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Ισπανών, Λουίς ντε λα Φουέντε, επιβεβαίωσε πως ο χαρισματικός επιθετικός τους έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε τους τελευταίους μήνες και υπολογίζεται κανονικά για την πρεμιέρα της ομάδας απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, στις 15/6.