Γιαμάλ: Προπονήθηκε κανονικά και θα είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα
Ευχάριστα τα νέα για την εθνική Ισπανίας, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ επέστρεψε στις προπονήσεις επί αμερικανικού εδάφους και μετράει πλέον αντίστροφα για την πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ.
Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα παρέμενε εκτός δράσης από τα τέλη Απριλίου όταν είχε τραυματιστεί στον οπίσθιο μηριαίο σε ένα ματς με τη Θέλτα. Η συμμετοχή του στα πρώτα παιχνίδια της Φούρια Ρόχα στο φετινό τουρνουά ήταν αμφίβολη μέχρι πριν λίγες ώρες.
Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του, προσευχόταν να μην είχε υποστεί κάτι σοβαρό, ωστόσο έκανε αγώνα δρόμου προκειμένου να είναι έτοιμος και οι προσπάθειές του απέδωσαν τελικά καρπούς.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Ισπανών, Λουίς ντε λα Φουέντε, επιβεβαίωσε πως ο χαρισματικός επιθετικός τους έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε τους τελευταίους μήνες και υπολογίζεται κανονικά για την πρεμιέρα της ομάδας απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, στις 15/6.
Lamine Yamal is training with his Spain team-mates for the first time since arriving in the US.
Luis de la Fuente says he expects the Barcelona attacker to be available for Spain's opener against Cape Verde after recovering from a hamstring injury. pic.twitter.com/pJnaIeAKbP— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 11, 2026
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