Ο Ραούλ Χιμένες ήταν συναισθηματικά φορτισμένος μετά το γκολ που έβαλε ενάντια στη Νότια Αφρική και υπήρχε λόγος γι' αυτό.

Τι και να έκλεισε πρόσφατα τα 35 του χρόνια; Ο Ραούλ Χιμένες συνεχίζει να κάνει τη διαφορά στο υψηλότερο επίπεδο και στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βρήκε επιτέλους αυτό που τόσα χρόνια γύρευε. Ένα γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ. Ο πολύπειρος σέντερ φορ σφράγισε τη νίκη του Μεξικού ενάντια στη Νότια Αφρική στο εμβληματικό Αζτέκα και εθεάθη να βουρκώνει, δείχνοντας πόσα πολλά σήμαινε γι' αυτόν.

Πολλοί θυμήθηκαν την 29η Νοεμβρίου 2020, όταν σε έναν αγώνα της Γουλβς με την Άρσεναλ για την Premier League, μια σύγκρουση με τον Νταβίντ Λουίς είχε αφήσει τον Χιμένες με κάταγμα στο κρανίο. Ένας τραυματισμός που απείλησε τη ζωή του αλλά ο Μεξικανός όχι απλά τον ξεπέρασε, αλλά γύρισε και στην ενεργό δράση.

That goal got Raúl Jiménez emotional 🥺 pic.twitter.com/zq8vlMdL4U — B/R Football (@brfootball) June 11, 2026

Πέραν της τεράστιας σημασίας του ολικού comeback που έχει κάνει ο 35χρονος φορ όμως, ο λόγος που συγκινήθηκε μετά το γκολ που σημείωσε, αφορούσε τον πατέρα του. Ο Ραούλ Χιμένες Βέγκα έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο, με τον γιο του να αφιερώνει σε εκείνον το τέρμα που σημείωσε. «Μας λείπει ένα γκολ σε Μουντιάλ, αυτό είναι που χρειαζόμαστε» είχε πει μετά το Gold Cup που κατέκτησε ο γιος του με το Μεξικό το 2025.

Εντέλει, έναν χρόνο μετά, ήρθε και αυτό, στην τέταρτη παρουσία του παίκτη σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 2014, το 2018 και το 2022. Και μπορεί ο μπαμπάς Χιμένες να μην βρίσκεται πια εδώ, εντούτοις ο Ραούλ έδειξε τον ουρανό ξέροντας πως με κάποιον τρόπο, από κάπου εκεί ψηλά, ο πατέρας του πανηγύριζε...