Μουντιάλ 2026: Δείτε τα γκολ της πρώτης βραδιάς
Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε στην ιστορία, με το Μεξικό να επικρατεί 2-0 της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του θεσμού, ενώ λίγες ώρες αργότερα η Νότια Κορέα νίκησε 2-1 την Τσεχία έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιν-Μπομ Χουάνγκ. Οι δύο ομάδες πήραν έτσι προβάδισμα για πρόκριση από τον 1ο όμιλο, αν και είναι σαφές πως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο! Παρακάτω, μπορείτε να απολαύσετε όλα όσα έγιναν στις δύο αναμετρήσεις που έλαβαν χώρα επί μεξικανικού εδάφους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.