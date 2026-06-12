Ξεκίνημα με το δεξί για το Μεξικό στο Μουντιάλ, το οποίο επικράτησε 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στο κατάμεστο «Αζτέκα» σε ματς με τρεις αποβολές.

Με ιδανικό τρόπο άρχισε το Μουντιάλ για το Μεξικό, το οποίο αξιοποίησε την ώθηση της έδρας και επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής στο κατάμεστο «Αζτέκα», μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές. Οι συνδιοργανωτές πήραν τους πρώτους τρεις βαθμούς στον 1ο όμιλο και απέκτησαν από νωρίς σημαντικό προβάδισμα στη μάχη της πρόκρισης.

Οι Μεξικανοί μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ στο 13ο λεπτό, όταν ο Κινιόνες εκμεταλλεύτηκε σοβαρό αμυντικό λάθος του Σιτόλε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα, έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Λαμ το 2006 που πετυχαίνει τόσο γρήγορο γκολ σε πρεμιέρα. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα προσωπικά του τέρματα πριν από την ανάπαυλα, όμως στο 42΄ η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι. Κακό το α΄' μέρος, με το Μεξικό να προσπαθεί από τα αριστερά να απειλήσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι ήταν κάκιστοι δημιουργικά, δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα και να αντιδράσουν ιδανικά στην πίεση των γηπεδούχων.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε οριστικά στις αρχές του δεύτερου μέρους. Στο 49΄ ο Σιτόλε ανέτρεψε τον Γκουτιέρες λίγο έξω από την περιοχή, ανακόπτοντας μια ξεκάθαρη ευκαιρία για γκολ. Ο διαιτητής δεν δίστασε να του δείξει την απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τη Νότια Αφρική με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Με το αριθμητικό πλεονέκτημα υπέρ του, το Μεξικό διαχειρίστηκε τον ρυθμό και βρήκε δεύτερο γκολ στο 67ο λεπτό. Έπειτα από σέντρα του Αλβαράδο, ο Ραούλ Χιμένες νίκησε τους αντιπάλους του στον αέρα και με δυνατή κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-0, δακρύζοντας για το 46ο τέρμα του με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Η Νότια Αφρική ολοκλήρωσε μια δύσκολη βραδιά με ακόμη μία αποβολή, καθώς στο 84΄ ο Ζουάνε αντίκρισε επίσης την κόκκινη κάρτα για χτύπημα εκτός φάσης. Το Μεξικό δεν ανέβασε ποτέ ρυθμό για ένα τρίτο γκολ, αλλά ούτε και οι φιλοξενούμενοι έκαναν το κάτι παραπάνω. Ωστόσο, οι κάρτες δεν σταμάτησαν εκεί, αφού στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε και ο Μεξικανός Μόντες, σε ένα παιχνίδι που τελικά παρήγαγε περισσότερες κόκκινες κάρτες απ’ ό,τι γκολ. Έτσι, το Μεξικό έκανε το πρώτο βήμα στη διοργάνωση με μια πειστική εμφάνιση και ένα αποτέλεσμα που του επιτρέπει να ατενίζει με αισιοδοξία τη συνέχεια του τουρνουά.



Μεξικό (Χαβιέρ Αγκίρε): Ρανχέλ, Ρέγες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα (76΄ Άλβαρες), Αλβαράδο, Κινιόνες (79΄ Βέγκα), Φιντάλγκο (66΄ Μόρα), Γκουτιέρες (66΄ Τσάβες), Χιμένες (76΄ Γκονζάλες).

Ν. Αφρική (Ούγκο Μπρόος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Σιμπίσι, Μποκάζι, Μοντιμπά (77΄ Απόλις), Σιτόλε, Μοκοένα, Άνταμς (61΄ Ζουάνε), Ρέινερς (77΄ Μακγκόπα), Φόστερ (56΄ Μπάτα).