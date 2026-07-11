Μουντιάλ 2026: Η αστυνομία ερευνά την αιτία θανάτου του Άνταμς
Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ερευνά εντατικά την αιτία θανάτου του Άνταμς! Ο 25χρονος προκάλεσε ανείπωτο πένθος στον παγκόσμιο αθλητισμό με την είδηση της αιφνίδιας απώλειάς του.
Οι αστυνομικές αρχές της επαρχίας του Δυτικού Ακρωτηρίου έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα σχετικά με τα θλιβερά νέα του θανάτου του νεαρού αθλητή, που μέχρι πριν λίγες ημέρες αγωνιζόταν με το εθνόσημο στο στήθος, στα γήπεδα του Μουντιάλ.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η σορός του βρέθηκε σε κατοικία στο Σχότσεκλουφ του Κέιπ Τάουν. Ακόμη, διερευνάται και το εάν ο παίκτης αυτοκτόνησε, ενώ υπάρχει αναμονή για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
South African midfielder Jayden Adams has reportedly passed away at the age of 25. Reports claim he died by suicide today.— SOULTRAILS (@iamEazy_) July 11, 2026
A heartbreaking reminder that many people, especially men, may be silently battling depression while appearing strong on the outside. 💔 pic.twitter.com/nujUrp5m0g
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