Η αστυνομία ερευνά εξονυχιστικά την αιτία θανάτου του Τζέιντεν Άνταμς, ο οποίος βύθισε στη θλίψη τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ερευνά εντατικά την αιτία θανάτου του Άνταμς! Ο 25χρονος προκάλεσε ανείπωτο πένθος στον παγκόσμιο αθλητισμό με την είδηση της αιφνίδιας απώλειάς του.

Οι αστυνομικές αρχές της επαρχίας του Δυτικού Ακρωτηρίου έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα σχετικά με τα θλιβερά νέα του θανάτου του νεαρού αθλητή, που μέχρι πριν λίγες ημέρες αγωνιζόταν με το εθνόσημο στο στήθος, στα γήπεδα του Μουντιάλ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η σορός του βρέθηκε σε κατοικία στο Σχότσεκλουφ του Κέιπ Τάουν. Ακόμη, διερευνάται και το εάν ο παίκτης αυτοκτόνησε, ενώ υπάρχει αναμονή για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.