Τραγικά νέα για τη Νότια Αφρική και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε ο 25χρονος Τζέιντεν Άνταμς που αγωνίστηκε στο Μουντιάλ 2026.

Σοκ για τη Νότια Αφρική! Πέθανε ο 25χρονος Τζέιντεν Άνταμς, που είχε τρεις συμμετοχές στο φετινό Μουντιάλ. Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία θανάτου του νεαρού αθλητή.

Ο διεθνής μέσος των Bafana Bafana και των Μαμελόντι Σαντάουνς βύθισε στο πένθος το ποδόσφαιρο και τον παγκόσμιο αθλητισμό με τα συνταρακτικά νέα για την απώλειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παίκτης έπασχε από κατάθλιψη και υπάρχει πιθανότητα να διέπραξε αυτοκτονία. Πριν δύο εβδομάδες έχασε τη γιαγιά του αλλά με απόλυτο επαγγελματισμό έπαιξε κόντρα σε Μεξικό και Τσεχία, ενώ μπήκε αλλαγή στο ματς πρόκρισης απέναντι στη Νότια Κορέα.

Ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην κατάκτηση του αφρικανικού Champions League της ομάδας του, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.