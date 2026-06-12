Δύο Μεξικανοί οπαδοί κατάφεραν να γίνουν viral για λάθος λόγο στην πρεμιέρα με τη Νότια Αφρική, με τον έναν μάλιστα να το... τερματίζει!

Το Μεξικό μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργανώνει μαζί με ΗΠΑ και Καναδά, καθώς επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής στο εμβληματικό Αζτέκα και έκανε δυναμικό ξεκίνημα στον θεσμό.

Το γκολ του Χιμένες στο 67ο λεπτό σφράγισε τη νίκη και πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους χιλιάδες Μεξικανούς, δύο εκ των οποίων αποφάσισαν πως αντί να ζήσουν τη στιγμή, ήταν προτιμότερο να τραβήξουν βίντεο τους εαυτούς τους όσο πανηγύριζαν!

Μάλιστα, ο ένας το έπραξε κρατώντας το κινητό του ανάποδα αντί να χρησιμοποιήσει την κάμερα που βρίσκεται στην πλευρά της οθόνης, με το γλέντι στα social media να πηγαίνει αναμενόμενα σύννεφο...