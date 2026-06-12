Μουντιάλ 2026: Μεξικανοί σήκωσαν στα χέρια τους Νοτιοκορεάτη

Γιάννης Πολιάς
Μουντιάλ 2026: Μεξικανοί σήκωσαν στα χέρια τους Νοτιοκορεάτη
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Ένας Νοτιοκορεάτης οπαδός βρέθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες Μεξικανούς που τον σήκωσαν στα χέρια τους σε ένα άκρως... μουντιαλικό σκηνικό.

Το Μεξικό μπήκε νικηφόρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο νικώντας 2-0 τη Νότια Αφρική, με Τσεχία και Νότια Κορέα να αναμετρώνται στις 05:00 ώρα Ελλάδας για τον ίδιο όμιλο, ψάχνοντας ξεκίνημα με το δεξί στο τουρνουά.

Με κάποιον τρόπο λοιπόν, ένας Νοτιοκορεάτης φίλαθλος βρέθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες ντόπιους, οι οποίοι τον σήκωσαν στα χέρια τους και άρχισαν να τον πετούν στον αέρα, σε ένα άκρως μουντιαλικό και όμορφο σκηνικό.

Ακολούθως, Μεξικανοί έβγαλαν φωτογραφίες με τον Ασιάτη οπαδό, ο οποίος, θεωρητικά, θα κατευθύνθηκε προς τη Γουαδαλαχάρα, όπου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του θα αναμετρηθεί με τους Τσέχους.

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