Μουντιάλ 2026: Μεξικανοί σήκωσαν στα χέρια τους Νοτιοκορεάτη
Το Μεξικό μπήκε νικηφόρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο νικώντας 2-0 τη Νότια Αφρική, με Τσεχία και Νότια Κορέα να αναμετρώνται στις 05:00 ώρα Ελλάδας για τον ίδιο όμιλο, ψάχνοντας ξεκίνημα με το δεξί στο τουρνουά.
Με κάποιον τρόπο λοιπόν, ένας Νοτιοκορεάτης φίλαθλος βρέθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες ντόπιους, οι οποίοι τον σήκωσαν στα χέρια τους και άρχισαν να τον πετούν στον αέρα, σε ένα άκρως μουντιαλικό και όμορφο σκηνικό.
Ακολούθως, Μεξικανοί έβγαλαν φωτογραφίες με τον Ασιάτη οπαδό, ο οποίος, θεωρητικά, θα κατευθύνθηκε προς τη Γουαδαλαχάρα, όπου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του θα αναμετρηθεί με τους Τσέχους.
🚨TRENDING: Mexican fans were throwing a Korean fan up in the air during the World Cup…— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 11, 2026
How can you not love the beautiful game ❤️ pic.twitter.com/vzSV8arej4
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