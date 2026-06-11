Μουντιάλ 2026, Δώνης: «Νιώθω σχεδόν Σαουδάραβας, είναι σαν το δεύτερο DNA μου!»

Για τα συναισθήματά αναφορικά με τη Σαουδική Αραβία μίλησε ο Γιώργος Δώνης, πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Ο Γιώργος Δώνης αποκάλυψε πως «νιώθει σχεδόν Σαουδάραβας!». Ο ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας του πετρελαίου μίλησε πριν την έναρξη του Μουντιάλ για το πως αισθάνεται στην Εθνική της ασιατικής χώρας.

Η πατρίδα της Μέσης Ανατολής μετρά αντίστροφα για το πρώτο της παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και ο «δικός» μας, Γιώργος Δώνης, εξέφρασε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του τόσο για τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος όσο και για τη χώρα που θα εκπροσωπήσει ως πρώτος προπονητής.

Υπενθυμίζουμε πως η πρώην δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει... χρηματίσει και ως πρώτος κόουτς σε κάποιους από τους συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας. Το σύνολό του είναι στον 8ο όμιλο της διοργάνωσης απέναντι σε Ισπανία, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι και ντεμπουτάρει στο Μουντιάλ στις 15 Ιουνίου απέναντι στη Σελέστε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Δώνη:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι. Ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Θα προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Νιώθω περήφανος που είμαι μέλος του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και της κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια. Πήγα στο Ριάντ πριν από 11 χρόνια. Νιώθω σχεδόν Σαουδάραβας, είναι σαν το δεύτερο DNA μου!».