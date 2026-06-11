Οι παίκτες της Γερμανίας αποφάσισαν να καλύψουν τα έξοδα για 600 οπαδούς που ταξίδεψαν μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού για το τελευταίο ματς κόντρα στο Ισημερινό που θα λάβει τόπο στο Νιου Τζέρσεϊ (25/6).

Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμένα στα γήπεδα της Αμερικής, εκεί όπου κάνει πρεμιέρα σε λίγες ώρες το Μουντιάλ 2026. Πρώτη σέντρα λοιπόν στις 11 Ιουνίου με το Μεξικό του Πινέδα να έχει ραντεβού με την Νότιο Αφρική.

Όλοι οι φίλαθλοι θα θέλανε να βρεθούν στο πλευρό της εθνικής τους για να δώσουν ώθηση στην αγαπημένη τους ομάδα. Ωστόσο το κόσμος μεταφοράς στις ΗΠΑ δεν είναι φθηνό. Έτσι η Γερμανία προέβει σε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία για να βοηθήσει με το δικό της τρόπο τους οπαδούς της που εξέφρασαν έντονες αντιδράσεις για το αυξημένο κόστος μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Τι έκαναν; Κάλυψαν τα έξοδα για 600 φίλους της ομάδας! Πιο συγκεκριμένα τα Παντσέρ θα καλύψουν τα έξοδα μεταφοράς 600 φιλάθλων της ομάδας για τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων που είναι προγραμματισμένο στις 25 Ιουνίου.

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν βρίσκεται στον πέμπτο όμιλο της διοργάνωσης (Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ) και θα δώσει το πρώτο της ματς στις 14/6 κόντρα στο Κουρασάο. Το τελευταίο ματς στη φάση των ομίλων για τα Πάντσερ είναι προγραμαρισμένο για τις 25 Ιουνίου.

Ωστόσο τα εισιτήρια του τρένου από το κέντρο της Νέας Υόρκης προς το MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό αυξήθηκαν 1064%!Καθώς κανονικά κοστίζουν συνήθως 12,90 δολάρια, όμως ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου η τιμή τους εκτοξεύτηκε στα 150 δολάρια, πριν μειωθεί τελικά στα 98 δολάρια. Για αυτό το λόγο η Γερμανία θέλησε να βοηθήσει με το δικό της τρόπο την κατάσταση.

«Λόγω του υψηλού κόστους μετακίνησης με λεωφορεία και τρένα στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι παίκτες της εθνικής Γερμανίας αποφάσισαν να οργανώσουν δωρεάν μεταφορά για 600 φιλάθλους στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων.Ο αρχηγός Γιόσουα Κίμιχ και οι συμπαίκτες του θα καλύψουν το κόστος των λεωφορείων που θα μεταφέρουν τους φιλάθλους από τη Νέα Υόρκη στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ για την αναμέτρηση με τον Ισημερινό», ανέφερε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.