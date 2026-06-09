Μoυντιάλ 2026: Κλειστά σχολεία και τηλεργασία στο Μεξικό τις ημέρες που θα αγωνίζεται η Εθνική
Όλο το Μεξικό θα χτυπά στον παλμό του Μουντιάλ! Η κυβέρνηση επέβαλε κλείσιμο των σχολείων και τηλεργασία τις ημέρες που θα αγωνίζεται το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ζει και αναπνέει για το Μουντιάλ 2026, που αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος. Στο Μεξικό το πήγαν σε... άλλο επίπεδο, αφού τις μέρες που θα αγωνίζεται η Εθνική, τα σχολεία θα βάλουν «λουκέτο» και οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν από το σπίτι τους.
Η Πόλη του Μεξικού ετοιμάζεται με εντατικούς για τη φιλοξενία της τρίτης διοργάνωσης Μουντιάλ διαχρονικά, κάτι που αποτελεί μοναδικό ρεκόρ. Μεξικό και Νότια Αφρική θα αναμετρηθούν στο εναρκτήριο ματς του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 11/06, 22:00.
Οι αρχές έχουν ενημερώσει ώστε η προσέλευση των φιλάθλων στο γήπεδο να γίνει τουλάχιστον τρεις ώρες νωρίτερα, ενώ οι θύρες του σταδίου θα είναι ανοιχτές από τις εννέα το πρωί. Υπενθυμίζουμε πως οι οικοδεσπότες βρίσκονται στον πρώτο όμιλο και θα αναμετρηθούν με τις Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία.
Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ GAZZETTA ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.