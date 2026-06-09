Το Μεξικό είναι μια από τις διοργανώτριες χώρες του Μουντιάλ μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η κυβέρνηση έλαβε τα μέτρα της προκειμένου όλοι οι Μεξικανοί να βλέπουν μπάλα.

Όλο το Μεξικό θα χτυπά στον παλμό του Μουντιάλ! Η κυβέρνηση επέβαλε κλείσιμο των σχολείων και τηλεργασία τις ημέρες που θα αγωνίζεται το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ζει και αναπνέει για το Μουντιάλ 2026, που αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος. Στο Μεξικό το πήγαν σε... άλλο επίπεδο, αφού τις μέρες που θα αγωνίζεται η Εθνική, τα σχολεία θα βάλουν «λουκέτο» και οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν από το σπίτι τους.

Η Πόλη του Μεξικού ετοιμάζεται με εντατικούς για τη φιλοξενία της τρίτης διοργάνωσης Μουντιάλ διαχρονικά, κάτι που αποτελεί μοναδικό ρεκόρ. Μεξικό και Νότια Αφρική θα αναμετρηθούν στο εναρκτήριο ματς του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 11/06, 22:00.

Οι αρχές έχουν ενημερώσει ώστε η προσέλευση των φιλάθλων στο γήπεδο να γίνει τουλάχιστον τρεις ώρες νωρίτερα, ενώ οι θύρες του σταδίου θα είναι ανοιχτές από τις εννέα το πρωί. Υπενθυμίζουμε πως οι οικοδεσπότες βρίσκονται στον πρώτο όμιλο και θα αναμετρηθούν με τις Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία.