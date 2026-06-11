Ιστορική συμφωνία FIFA και FIFPRO: Αλλάζουν ριζικά οι μεταγραφές και τα δικαιώματα των παικτών
Η FIFA ανακοίνωσε μια ιστορική συμφωνία, προχωρώντας σε τροποποιήσεις στους κανονισμούς των μεταγραφών ύστερα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν δύο ολόκληρα χρόνια. Οι αλλαγές αυτές είναι απόρροια της δικαστικής διαμάχης με τον Λασανά Ντιαρά και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
Παράλληλα, η παγκόσμια συνομοσπονδία υπέγραψε κι ένα μνημόνιο συνεργασίας με τη FIFPRO, επομένως οι αποφάσεις για το καλεντάρι, τις άδειες και τον φόρτο εργασίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνονται πλέον αποκλειστικά με τη συναίνεση της Ένωσης που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες τους.
Αναφορικά με το οικονομικό σκέλος, οι ποδοσφαιριστές με ετήσιο συμβόλαιο κάτω των 150.000 ευρώ θα δικαιούνται πλέον το 5% του ποσού της μεταγραφής τους, ενώ πλέον καθίσταται υποχρεωτική η συμπερίληψη δίκαιων ρητρών αποδέσμευσης στα συμβόλαιά τους.
FIFA has signed a memorandum of understanding (MoU) with FIFPro that will give the global players’ union an equal say on football’s international transfer rules and player-welfare policies.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 10, 2026
The landmark deal will see the creation of a new committee that gives FIFPro a veto over…
Σε περίπτωση που κάποιος σύλλογος αθετήσει κάποιον όρο στο συμβόλαιο του εκάστοτε παίκτη, θα ισχύουν άλλοι κανόνες. Ο παίκτης θα δικαιούται πλήρη αποζημίωση, η οποία ως ελάχιστο όριο θα έχει την υπολειπόμενη αξία του συμβολαίου, ενώ τυχόν καθυστερήσεις πληρωμών από τα δικαστήρια της FIFA θα επιβαρύνονται με τόκο 8%.
Σχετικά με τους ανήλικους παίκτες, το μέγιστο όριο για την υπογραφή συμβολαίου από όσους είναι κάτω των 18 ετών πλέον αυξάνεται από τα τρία στα πέντε έτη και,τέλος, απαγορεύονται ρητά διάφορες καταχρηστικές πρακτικές, όπως το να εξαναγκάζεται ένας παίκτης να προπονείται μόνος του.
Αναλυτικά όλες οι τροποποιήσεις
- Ποδοσφαιριστές με ετήσιο συμβόλαιο κάτω των 150.000 ευρώ λαμβάνουν πλέον υποχρεωτικά το 5% του ποσού της μεταγραφής τους.
- Υποχρεωτική η συμπερίληψη ρητρών αποδέσμευσης σε όλα τα συμβόλαια.
- Ο παίκτης δικαιούται πλήρη αποζημίωση, με ελάχιστο όριο την υπολειπόμενη αξία του συμβολαίου.
- Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων μέσω των δικαστηρίων της FIFA θα επιβαρύνεται με ετήσιο τόκο 8%.
- Το μέγιστο όριο συμβολαίων για παίκτες κάτω των 18 ετών αυξάνεται από τα 3 στα 5 έτη, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.
- Κάθε απόφαση για το πρόγραμμα, τις άδειες και τον φόρτο εργασίας των παικτών απαιτεί πλέον τη σύμφωνη γνώμη της ένωσης παικτών και η FIFPRO μπορείνα ασκήσει βέτο.
- Απαγορεύονται ρητά οι καταχρηστικές πρακτικές των συλλόγων, όπως ο εξαναγκασμός ενός παίκτη να προπονείται μόνος του.
- Δημιουργείται κονδύλι ύψους 20 εκατ. δολαρίων για την περίοδο 2026-2029, με σκοπό την οικονομική στήριξη παικτών στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένα.
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