Πολύ σημαντικές τροποποιήσεις από τη FIFA σε συνεργασία με τη FIFPRO, καθώς πλέον καθιερώνονται υποχρεωτικές ρήτρες αποδέσμευσης κι εξασφαλίζεται ποσοστό μεταγραφής για τους χαμηλόμισθους παίκτες.

Η FIFA ανακοίνωσε μια ιστορική συμφωνία, προχωρώντας σε τροποποιήσεις στους κανονισμούς των μεταγραφών ύστερα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν δύο ολόκληρα χρόνια. Οι αλλαγές αυτές είναι απόρροια της δικαστικής διαμάχης με τον Λασανά Ντιαρά και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Παράλληλα, η παγκόσμια συνομοσπονδία υπέγραψε κι ένα μνημόνιο συνεργασίας με τη FIFPRO, επομένως οι αποφάσεις για το καλεντάρι, τις άδειες και τον φόρτο εργασίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνονται πλέον αποκλειστικά με τη συναίνεση της Ένωσης που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες τους.

Αναφορικά με το οικονομικό σκέλος, οι ποδοσφαιριστές με ετήσιο συμβόλαιο κάτω των 150.000 ευρώ θα δικαιούνται πλέον το 5% του ποσού της μεταγραφής τους, ενώ πλέον καθίσταται υποχρεωτική η συμπερίληψη δίκαιων ρητρών αποδέσμευσης στα συμβόλαιά τους.

FIFA has signed a memorandum of understanding (MoU) with FIFPro that will give the global players’ union an equal say on football’s international transfer rules and player-welfare policies.



The landmark deal will see the creation of a new committee that gives FIFPro a veto over… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 10, 2026

Σε περίπτωση που κάποιος σύλλογος αθετήσει κάποιον όρο στο συμβόλαιο του εκάστοτε παίκτη, θα ισχύουν άλλοι κανόνες. Ο παίκτης θα δικαιούται πλήρη αποζημίωση, η οποία ως ελάχιστο όριο θα έχει την υπολειπόμενη αξία του συμβολαίου, ενώ τυχόν καθυστερήσεις πληρωμών από τα δικαστήρια της FIFA θα επιβαρύνονται με τόκο 8%.

Σχετικά με τους ανήλικους παίκτες, το μέγιστο όριο για την υπογραφή συμβολαίου από όσους είναι κάτω των 18 ετών πλέον αυξάνεται από τα τρία στα πέντε έτη και,τέλος, απαγορεύονται ρητά διάφορες καταχρηστικές πρακτικές, όπως το να εξαναγκάζεται ένας παίκτης να προπονείται μόνος του.

Αναλυτικά όλες οι τροποποιήσεις