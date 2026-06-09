Η διστακτικότητα της Αγγλίας να προχωρήσει στην έκδοση βίζας στους παίκτες της Βόρειας Κορέας είχε κοντέψει να... διώξει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 από το Νησί!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι προ των πυλών και οι προβληματισμοί αναφορικά με τους περιορισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης αναφορικά με την έκδοση βίζας εντείνονται, με κορυφαίο Αφρικανό διαιτητή να μην μπορεί να ταξιδέψει για τις ΗΠΑ, την ώρα που ερωτηματικά εγείρονται και για τους Ιρανούς οπαδούς.

Τα εν λόγω ζητήματα θύμισαν όσα είχαν συμβεί πριν το Μουντιάλ του 1966, με το πρόβλημα τότε να είναι πως η βρετανική κυβέρνηση δεν αναγνώριζε ως κράτος τη Βόρεια Κορέα, η οποία είχε εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα εισιτήριο για την τελική φάση του θεσμού.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανησυχούσε ότι η παρουσία της εθνικής ομάδας της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας θα μπορούσε να δημιουργήσει διπλωματικά επεισόδια, κυρίως με τη Νότια Κορέα. Με τον πόλεμο του Βιετνάμ να είναι ουσιαστικά έτοιμος να ξεσπάσει και με τον Ψυχρό Πόλεμο σε πλήρη εξέλιξη, οι Βρετανοί ανησυχούσαν πως θα μπορούσαν να προκύψουν προβλήματα και εξέτασαν το ενδεχόμενο να μην εκδώσουν βίζα στους Βορειοκορεάτες.

Εντούτοις, η FIFA ήταν κάθετη για το ενδεχόμενο αυτό, με υπομνήματα του υπουργείου να αναφέρουν ότι «αν αρνηθούμε να δώσουμε βίζες, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρές. Η FIFA έχει ξεκαθαρίσει στη FA πως αν κάποια ομάδα που έχει προκριθεί δεν μπορέσει να μπει στη χώρα, η διοργάνωση θα διεξαχθεί αλλού.

Θα ήταν καταστροφή για τη FA, μπορείτε να φανταστείτε τι θα έγραφαν οι εφημερίδες. Θα μας κατηγορούσαν ότι βάζουμε την πολιτική στο ποδόσφαιρο και ότι σαμποτάρουμε το βρετανικό συμφέρον. Οι δε Βορειοκορεάτες θα αντιδράσουν αν απαγορεύσουμε τον εθνικό τους ύμνο, όταν για τις άλλες 15 χώρες δεν θα ισχύει κάτι τέτοιο. Πρέπει να προχωρήσουμε στις κατάλληλες μετατροπές όσον αφορά τη βορειοκορεατική εθνικότητα καθώς δεν πρέπει να υπαινιχθεί ότι αναγνωρίσαμε τη Βόρεια Κορέα. Ό,τι επιτραπεί στη Βόρεια Κορέα, θα αποτελέσει δεδικασμένο στο μέλλον για την πολύ πιο περίπλοκη περίπτωση της Ανατολικής Γερμανίας».

H FA από τη μεριά της είχε ξεκαθαρίσει στην κυβέρνηση πως «δεν πρέπει να ρισκάρουμε να μας αφαιρεθεί η ανάληψη της διοργάνωσης για την οποία προετοιμαζόμασταν εδώ και τέσσερα χρόνια». Κατόπιν μαραθωνίων διαβουλεύσεων, είχε αποφασιστεί να επιτραπεί η είσοδος της αποστολής της ομάδας στην Αγγλία και να κυματίσει κανονικά η σημαία της ασιατικής χώρας, εντούτοις ανάκρουση εθνικών ύμνων έγινε μονάχα στην πρεμιέρα και στον τελικό. Αστερίσκος, η αναφορά της χώρας ως Βόρεια Κορέα και όχι Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας.

Στο τέλος, οι Βορειοκορεάτες όχι απλά έπαιξαν στο Μουντιάλ, αλλά έφτασαν και στα προημιτελικά αποκλείοντας την Ιταλία - με την Πορτογαλία του Εουσέμπιο να επικρατεί 5-3 στο ματς των «8» παρότι βρέθηκε να χάνει με τρία τέρματα. Η τότε στάση της FIFA έχει μπει αναπόφευκτα στο ζύγι με τη φετινή της συμπεριφορά, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία να εξηγεί πως δεν θα εμπλακεί στις εν λόγω διαδικασίες, με τις αποφάσεις να ανήκουν αποκλειστικά στις διοργανώτριες χώρες...