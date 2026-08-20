Η Κολωνία ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Σαΐντ Ελ Μάλα μέχρι το 2013.

Ο Σαΐντ Ελ Μάλα αποτέλεσε το μήλον της έριδος για πολλούς γερμανικούς συλλόγους αυτό το καλοκαίρι. Η Ντόρτμουντ αποφάσισε εντέλει να κινηθεί για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με τη Λειψία ακολούθως να ασχολείται έντονα με τον 20χρονο εξτρέμ. Τι έγινε τελικά; Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Κολωνία για πέντε χρόνια ακόμα!

Οι Τράγοι ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ελ Μάλα μέχρι το 2031 με το ανάλογο βίντεο, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί από τον σύλλογο, με τον ποδοσφαιριστή να παίρνει και τη φανέλα με τον αριθμό δέκα. Μια φανέλα που δεν είχε φορέσει κανείς στην ομάδα από τότε που αποχώρησε ο Λούκας Ποντόλσκι το 2012.

Παίκτης της Κολωνίας από το 2024, ο διεθνής με τις μικρές εθνικές της Γερμανίας έχει να επιδείξει 13 γκολ και πέντε ασίστ σε 36 συμμετοχές, ενώ νωρίτερα είχε 14 και έξι σε 45 αγώνες αντίστοιχα με τη συμπολίτισσα, Βικτόρια.