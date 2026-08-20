Η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου συνάντησε τον Παραολυμπιονίκη Γρηγόρη Πολυχρονίδη, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του συλλόγου.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Μυκόνου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, η νησιωτική ομάδα είχε μια ξεχωριστή συνάντηση.

Συγκεκριμένα οι αθλητές και το τεχνικό επιτελείο του συλλόγου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον σπουδαίο Παραολυμπιονίκη, Γρηγόρη Πολυχρονίδη!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μυκόνου:

«Μια ξεχωριστή συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Μυκόνου, καθώς οι αθλητές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον σπουδαίο Παραολυμπιονίκη, Γρηγόρη Πολυχρονίδη!

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των προπονήσεων της Μυκόνου και του Γρηγόρη Πολυχρονίδη, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπότσια, που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα στη Σεούλ.

Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης αποτελεί μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού παραολυμπιακού αθλητισμού, έχοντας χαράξει μια σπουδαία πορεία στο μπότσια και αποτελώντας διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωσης, επιμονής και αγωνιστικού πνεύματος.

Οι άνθρωποι της Μυκόνου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του, να του ευχηθούν καλή επιτυχία στη μεγάλη διοργάνωση και να του μεταφέρουν τις θερμότερες ευχές τους για την προσπάθειά του στη Σεούλ.

Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης, από την πλευρά του, ευχήθηκε με τη σειρά του κάθε επιτυχία στην ομάδα της Μυκόνου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη διαχρονική αξία του αθλητισμού ως τρόπου ζωής, αλλά και ως μέσου μάθησης, εξέλιξης και έμπνευσης για όλους».