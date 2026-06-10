Μουντιάλ 2026: Γέμισε το γήπεδο για τον διαιτητή από τη Σομαλία
Ο Ομάρ Αρτάν αποτελεί ένα από τα πρόσωπα των ημερών, με τον Σομαλό διαιτητή να μην σφυρίζει εντέλει στο Παγκόσμιο Κύπελλο καθώς δεν του επιτράπηκε η είσοδος στις ΗΠΑ. Ο 34χρονος ρέφερι υποστήριξε ότι είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί του, με αμερικανικές πηγές να κάνουν λόγο για δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις...
Ο Αρτάν γύρισε εντέλει άπραγος στην πατρίδα του, με τους συμπατριώτες του να τον υποδέχονται στο αεροδρόμιο και αργότερα να γεμίζουν το Μογκαντίσου Στέιντιουμ, όπου τον αποθέωσαν εκ νέου! Ηρωική η υποδοχή για τον Αρτάν, ο οποίος είδε το όνειρό του να διαιτητεύσει σε τελική φάση Μουντιάλ να σβήνει, κατόπιν μαραθώνιων συνεντεύξεων και αναμονής στις ΗΠΑ, πριν του απαγορευτεί εντέλει η είσοδος.
Thousands of people began to gather at Stadium Mogadishu, where the renowned Somali international referee and CAF Referee of the Year, Omar Artan, is set to be welcomed. pic.twitter.com/JhG0Mqw6zP— Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) June 10, 2026
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