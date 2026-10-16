Τέμπας: «Οι μέθοδοι της Ρεάλ Μαδρίτης θυμίζουν την προπαγάνδα του Γκέμπελς»
Ο Χαβιέρ Τέμπας πέρασε στην αντεπίθεση και απάντησε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα στις κατηγορίες της Ρεάλ Μαδρίτης ότι η La Liga προγραμματίσε με δόλο την αναμέτρηση των «μερένχες» με τη Βαλένθια στο στάδιο «Μεστάγια» στις 7 Νοεμβρίου.
Θυμίζουμε ότι σύνολο του Ζοζέ Μουρίνιο θα ταξιδέψει στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για να αναμετρηθεί με την ΑΕΚ στο Champions League και τρεις μέρες αργότερα θα πρέπει να παίξει εκτός έδρας για το πρωτάθλημα, σε μία απόφαση που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του συλλόγου.
🚨 JUST IN: Real Madrid are VERY ANGRY with how La Liga scheduled their match vs Valencia at the Mestalla. La Liga have scheduled the match on SATURDAY, November 4th despite the fact that Real Madrid have a match on WEDNESDAY (only 3 days prior) in Greece vs AEK Athens. In the dressing room, they are VERY surprised as they believe playing on Sunday would have been totally fine since there are no Champions League nor Copa del Rey matches that week. All Spanish clubs who will play in the Champions League on Wednesday have their match scheduled on SUNDAY, apart from Real Madrid. Real Madrid will land in Spain on the EARLY hours of Thursday, so they will barely have the day if José Mourinho decides to hold a training session and they will be left with only 1 DAY (FRIDAY) to prepare. @diarioas— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 12, 2026
Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος του ισπανικού πρωταθλήματος συνέκρινε τη στρατηγική των μέσων ενημέρωσης της «βασίλισσας» και συγκεκριμένα το Real Madrid TV, με τους μηχανισμούς προπαγάνδας του Υπουργού Προπαγάνδας της Ναζιστικής Γερμανίας, Γιόζεφ Γκέμπελς.
«Οι ηγέτες της Ρεάλ Μαδρίτης διευθύνουν μια ορχήστρα εκπροσώπων και η τηλεόραση της Ρεάλ Μαδρίτης αναλαμβάνει την ηγεσία. Η στρατηγική τους είναι πάντα η ίδια: επιλέγουν τα έργα που έχουν σημασία, επαναλαμβάνουν το παράπονο, τροφοδοτούν την υποψία και επισημαίνουν τους εχθρούς. Αυτή η μέθοδος θυμίζει μηχανισμούς προπαγάνδας που εκμεταλλεύτηκε ο Υπουργός Προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας, Γκέμπελς: συστηματική επανάληψη, κατασκευή ενός εχθρού και υποταγή των γεγονότων στην αφήγηση. Η σύγκριση γίνεται με αυτές τις τεχνικές προπαγάνδας, όχι με μια ιδεολογία ούτε, φυσικά, με τη βάση των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης».
«Η τηλεόραση της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα κεντρικό κομμάτι αυτού του μηχανισμού. Πού είναι η πλήρης ανάλυση των αγώνων κάθε αγωνιστικής; Πού είναι τα πιθανά λάθη που βλάπτουν άλλους συλλόγους ή εκείνους που ευνοούν τη Ρεάλ Μαδρίτης; Αν εφάρμοζαν τον ίδιο μεγεθυντικό φακό σε όλους τους αγώνες, ίσως το αποτέλεσμα να κατέστρεφε το σενάριό τους. Αλλά το σενάριο απαιτεί η Ρεάλ Μαδρίτης να εμφανίζεται πάντα ως το θύμα. Και η ίδια τεχνική μεταφέρεται τώρα και στα προγράμματα: λένε τι τροφοδοτεί το παράπονο και κρύβουν το πλαίσιο που θα επέτρεπε την επαλήθευσή του», πρόσθεσε.
Tomás Gonzalez Martin y Jesus Urdiola , cada día resulta más difícil distinguir vuestros artículos de un comunicado de la dirección del Real Madrid.Tomas sobretodo te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado a un alto ejecutivo de Valdebebas. Mucha referencia a «fuentes del club», pero muy poca distancia respecto de lo que esas fuentes quieren colocar. Pareces un lorito, pero con teclado. Y para que no se confundan los protagonistas: ese alto ejecutivo cuyas expresiones reproduces NO es el mismo que llama a las redacciones de los medios pidiendo ceses de periodistas y presiona para que se aparte a ejecutivos de empresas. Son personas distintas. Y esas llamadas y esas presiones no son una historia del pasado. Son presente. Muy presente.ñ, a la de @eldebate_com no llamará, si a caso para... La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista. Real Madrid TV es una pieza central de esa maquinaria. ¿Dónde está el análisis completo de los partidos de cada jornada? ¿Dónde están los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid? Si aplicaran a todos los encuentros la misma lupa, quizá el resultado les estropearía el guion. Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así se llega al extremo de presentar incluso el NO ERROR como error y de utilizar el caso Negreira como explicación permanente de cualquier decisión que no les guste. La sospecha se da por demostrada y la conclusión está escrita antes de que empiece el partido. Y esa misma técnica se traslada ahora a los horarios: se cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo. Pues hablemos de horarios, Tomás. Que ese alto ejecutivo que alimenta a los portaCOCES explique cuántas peticiones de cambio de horario y de día ha presentado el Real Madrid y cuántas se han atendido.(En este tema va el primero de la clasificación). Las aceptadas también. Que no cuente únicamente la que le interesa para construir la polémica de turno. Y que incluya las peticiones relacionadas con el calendario para facilitar la celebración de los eventos que la "super licencia" permite realizar en el Santiago Bernabéu. Porque para solicitar que se acomode la competición a sus necesidades tienen mucha iniciativa; para reconocer las solicitudes atendidas, bastante menos memoria. Ese es el balance que hay que publicar: qué pidió el Real Madrid, qué se le concedió y qué no pudo atenderse, con sus motivos. Los horarios afectan también al rival, a otros clubes, a los aficionados y a los compromisos audiovisuales de la competición. Una petición no se convierte en un derecho porque proceda del Real Madrid, ni una negativa demuestra una persecución. Laliga defiende a su competición. Lo que no resulta serio es pedir ajustes de días, horarios y calendario y, después, presentar cada desacuerdo como una prueba de que LaLiga perjudica al club. Si se quiere hablar de trato recibido, se cuenta TODO el trato recibido. Tomás, ahí tienes preguntas concretas para tus fuentes. Y Real Madrid TV tiene material para un programa: las solicitudes del club y las respuestas que ha recibido. Veremos si dedican a ese historial el mismo entusiasmo que a los vídeos de agravios. Después, los demás portaCOCES amplifican el mensaje. Real Madrid TV pone las imágenes, otros ponen los titulares y todos repiten la misma acusación.— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 16, 2026
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