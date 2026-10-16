Τέμπας: «Οι μέθοδοι της Ρεάλ Μαδρίτης θυμίζουν την προπαγάνδα του Γκέμπελς»

Τέμπας: «Οι μέθοδοι της Ρεάλ Μαδρίτης θυμίζουν την προπαγάνδα του Γκέμπελς»

Χαβιέ Τέμπας

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Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, επέκρινε τη Ρεάλ Μαδρίτης, συγκρίνοντας μάλιστα τις μεθόδους του συλλόγου με εκείνες της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο Χαβιέρ Τέμπας πέρασε στην αντεπίθεση και απάντησε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα στις κατηγορίες της Ρεάλ Μαδρίτης ότι η La Liga προγραμματίσε με δόλο την αναμέτρηση των «μερένχες» με τη Βαλένθια στο στάδιο «Μεστάγια» στις 7 Νοεμβρίου.

Θυμίζουμε ότι σύνολο του Ζοζέ Μουρίνιο θα ταξιδέψει στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για να αναμετρηθεί με την ΑΕΚ στο Champions League και τρεις μέρες αργότερα θα πρέπει να παίξει εκτός έδρας για το πρωτάθλημα, σε μία απόφαση που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του συλλόγου.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος του ισπανικού πρωταθλήματος συνέκρινε τη στρατηγική των μέσων ενημέρωσης της «βασίλισσας» και συγκεκριμένα το Real Madrid TV, με τους μηχανισμούς προπαγάνδας του Υπουργού Προπαγάνδας της Ναζιστικής Γερμανίας, Γιόζεφ Γκέμπελς.

«Οι ηγέτες της Ρεάλ Μαδρίτης διευθύνουν μια ορχήστρα εκπροσώπων και η τηλεόραση της Ρεάλ Μαδρίτης αναλαμβάνει την ηγεσία. Η στρατηγική τους είναι πάντα η ίδια: επιλέγουν τα έργα που έχουν σημασία, επαναλαμβάνουν το παράπονο, τροφοδοτούν την υποψία και επισημαίνουν τους εχθρούς. Αυτή η μέθοδος θυμίζει μηχανισμούς προπαγάνδας που εκμεταλλεύτηκε ο Υπουργός Προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας, Γκέμπελς: συστηματική επανάληψη, κατασκευή ενός εχθρού και υποταγή των γεγονότων στην αφήγηση. Η σύγκριση γίνεται με αυτές τις τεχνικές προπαγάνδας, όχι με μια ιδεολογία ούτε, φυσικά, με τη βάση των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης».

«Η τηλεόραση της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα κεντρικό κομμάτι αυτού του μηχανισμού. Πού είναι η πλήρης ανάλυση των αγώνων κάθε αγωνιστικής; Πού είναι τα πιθανά λάθη που βλάπτουν άλλους συλλόγους ή εκείνους που ευνοούν τη Ρεάλ Μαδρίτης; Αν εφάρμοζαν τον ίδιο μεγεθυντικό φακό σε όλους τους αγώνες, ίσως το αποτέλεσμα να κατέστρεφε το σενάριό τους. Αλλά το σενάριο απαιτεί η Ρεάλ Μαδρίτης να εμφανίζεται πάντα ως το θύμα. Και η ίδια τεχνική μεταφέρεται τώρα και στα προγράμματα: λένε τι τροφοδοτεί το παράπονο και κρύβουν το πλαίσιο που θα επέτρεπε την επαλήθευσή του», πρόσθεσε.

@Photo credits: Associated Press
     

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