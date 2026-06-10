Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του Μουντιάλ, απαγορεύτηκε σε Σομαλό διαιτητή η είσοδος στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι είχε βγάλει βίζα.

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει και ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ετοιμάζεται για τη πρώτη σέντρα του Μουντιάλ 2026, την Πέμπτη 11 Ιουνίου το Μεξικό του Πινέδα... έχει ραντεβού με τη Νότια Αφρική ( Live από το Gazzetta) σε ένα ματς Deja vu από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 2010 (1-1). Ωστόσο όπως σε κάθε μεγάλη διοργάνωση δεν λείπουν κάποια θέματα που προκύπτουν την τελευταία στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα, αυτό που συνέβη όπως αποκάλυψε Γάλλος δημοσιογράφος είναι ότι Ομάρ Αρτάν, επέστρεψε στην Τουρκία παρά το γεγονός ότι είχε τη βίζα του και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Έτσι η αναμενόμενη άφιξη του στις Ηνωμένες Πολιτείες που συνδιοργανώνουν το Τουρνουά μαζί με Μεξικό και Καναδά μόνο καλά δεν εξελίχθηκε για εκείνον.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στους «New York Times», πέρασε περίπου 11 ώρες υπό ανάκριση στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι από τελωνειακούς υπαλλήλους. Οι αρχές τον ρώτησαν λεπτομερώς για τον λόγο του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ και για τις πολιτικές εξελίξεις στη Σομαλία, καθώς και για τη δράση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ-Σαμπάμπ.

Κάπως έτσι το όνειρο του 34χρονου ρέφερι να διευθύνει αγώνα σε τελική φάση Μουντιάλ έσβησε με έναν παράδοξο τρόπο. Σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο Σομαλός διαιτητής τελικά δεν έλαβε άδεια εισόδου στη χώρα.

Αυτό γιατί κατά τον έλεγχο προέκυψαν στοιχεία που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τον συνέδεαν με άτομα τα οποία φέρονται να έχουν δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο ίδιος αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα, ανέφερε ότι στελέχη της U.S. Customs and Border Protection (CBP) εντόπισαν κατά τον δεύτερο έλεγχο πληροφορίες που κρίθηκαν επιβαρυντικές. Ως αποτέλεσμα, οι αρχές απέρριψαν το αίτημά του για είσοδο στις ΗΠΑ και προχώρησαν στη διαδικασία άμεσης απέλασής του.

ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, İstanbul'dan ülkesine döndü. pic.twitter.com/NRVyHyIKBu June 9, 2026

«Το άτομο αυτό προσπαθούσε να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από πιο ενδελεχή έλεγχο από την CBP, εντοπίστηκαν αρνητικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης σύνδεσης με φερόμενα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων», δήλωσε ο αξιωματούχος.