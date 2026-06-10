Ο παλαίμαχος επιθετικός Ούγκο Αλμέιδα αναφέρθηκε στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας αλλά και την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Πορτογαλία έχει βλέψεις για κάτι καλό στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Ούγκο Αλμέιδα αναφέρθηκε τόσο στις προσδοκίες που υπάρχουν, όσο και στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο παλαίμαχος επιθετικός, που πέρασε μεταξύ άλλων από την ΑΕΚ και συνυπήρξε με τον CR7 στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας τους, εξήγησε πως η ηλικία δεν αποτελεί πρόβλημα, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην εμπειρία του και χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «καλύτερο όλων των εποχών». Παράλληλα βέβαια, τόνισε ότι προφανώς ο Ρονάλντο δεν διαθέτει την εκρηκτικότητα που τον διέκρινε χρόνια πριν.

Αναλυτικά:

«Η ηλικία δεν αποτελεί πρόβλημα. Σήμερα βλέπουμε πολλούς παίκτες στα 39, 40 ή 41 τους χρόνια να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Ρονάλντο προετοιμάζεται όλο και καλύτερα και αυτό που του λείπει από το βιογραφικό του είναι η συγκεκριμένη διοργάνωση, την οποία κυνηγά εδώ και πολύ καιρό. Πιστεύω ότι θα φτάσει σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Φυσικά, δεν μπορούμε να περιμένουμε έναν Ρονάλντο τόσο ελεύθερο και εκρηκτικό όσο ήταν στα 20 ή στα 30 του χρόνια. Ωστόσο, είναι πολύ έμπειρος, ο καλύτερος όλων των εποχών και, χωρίς αμφιβολία, κάνει τη διαφορά.

Οι προσδοκίες είναι υψηλές. Οι Πορτογάλοι παίκτες αγωνίζονται στους κορυφαίους συλλόγους του κόσμου, βρίσκονται συνεχώς ανάμεσα στους υποψηφίους για τα βραβεία των καλύτερων παικτών στον κόσμο και αυτό συνεπάγεται πάντα μεγάλη ευθύνη. Θεωρώ την Πορτογαλία μία από τις ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες πολύ δυνατές ομάδες. Όλα εξαρτώνται από την κατάσταση στην οποία θα φτάσουν οι παίκτες στη διοργάνωση. Η ψυχολογική τους κατάσταση και η φρεσκάδα στα πόδια τους, μετά από μια μακρά σεζόν, είναι πολύ σημαντικές. Το ίδιο ισχύει και για το πνευματικό κομμάτι, γιατί το να κάνουν αυτά που ξέρουν δεν είναι κάτι καινούργιο. Το πιο σημαντικό είναι η σωματική και η ψυχική φρεσκάδα».