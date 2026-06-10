Μουντιάλ 2026, Μαρτίνεθ: «Ο Κριστιάνο είναι μοναδικός, ο Ζότα είναι το φως μας!»

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μίλησε για το Μουντιάλ 2026 , που βρίσκεται προ των πυλών και εστίασε στους Κριστιάνο Ρονάλντο και Ντιόγκο Ζότα.

Πολλά και ενδιαφέροντα είπε ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για τους Ρονάλντο και Ζότα! Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας μίλησε ενόψει του Μουντιάλ 2026, του οποίου η πρώτη σέντρα πλησιάζει.

Οι Ίβηρες βρίσκονται στον 11ο όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσουν τις Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κολομβία και Ουζμπεκιστάν. Η... παρέα του Κριστιάνο ντεμπουτάρει στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 17 Ιουνίου, κόντρα στους Αφρικανούς.

Ο 52χρονος Ισπανός κόουτς μίλησε αναλυτικά στην «Athletic» ενόψει της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου και έκανε ειδική μνεία στον 41χρονο σταρ της Αλ Νασρ και στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, που έφυγε από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα, στις 3 Ιουλίου 2025.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαρτίνεθ για τον Ρονάλντο:

«Πρόκειται για έναν μοναδικό ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο άθλημα. Η αφοσίωσή του στο ποδόσφαιρο εξακολουθεί να αποτελεί πρότυπο για χιλιάδες νέους παίκτες. Είκοσι ένα χρόνια παρουσίας στην εθνική ομάδα, 227 συμμετοχές με το εθνόσημο.

Κανένας άλλος δεν έχει καταφέρει κάτι αντίστοιχο. Τα γκολ, τα ρεκόρ και όλα αυτά τα επιτεύγματα είναι που έχουν καταστήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο μια πραγματικά εμβληματική μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η επιρροή του Κριστιάνο Ρονάλντο ως σέντερ φορ είναι τεράστια. Οι κινήσεις του χωρίς την μπάλα, το σωστό τάιμινγκ, η εκτελεστική του δεινότητα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργεί χώρους και αποδιοργανώνει την αντίπαλη αμυντική γραμμή αποτελούν μερικά από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το παιχνίδι μόνο με την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Η νοοτροπία του παραμένει ίδια με ενός 18χρονου που φορά για πρώτη φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Είναι αδύνατο να βρεις έναν παίκτη με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά.

Όπως συμβαίνει όμως στο ποδόσφαιρο, πρέπει να βρίσκεις λύσεις και διαφορετικούς τρόπους ώστε η ομάδα να συνεχίσει να είναι παραγωγική επιθετικά και να σκοράρει με την ίδια συνέπεια. Τα νούμερα του Κριστιάνο δεν μπορούν να αναπληρωθούν από έναν μόνο ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι απλώς αδύνατο».

Portugal head coach Roberto Martinez speaks exclusively to @JamesHorncastle:



“Cristiano Ronaldo is a unique footballer that has changed the game. His commitment to the game is still now an example for many young players.



“His attitude is as fresh as an 18-year-old that’s… pic.twitter.com/10EuMzbizp June 10, 2026

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μαρτίνεθ για τον Ντιόγκο Ζότα:

«Ο Ντιόγκο είναι το φως μας. Ο Ντιόγκο είναι το σημείο αναφοράς μας για το πώς θέλουμε ή πρέπει να κάνουμε αυτό που ήταν το όνειρό του, που ήταν να κατακτήσει τίτλους για την Πορτογαλία, όπως έκανε κατακτώντας το Nations League. Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που χτίσαμε μέσα στα αποδυτήρια.



Ήθελε να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, οπότε αυτό γίνεται μια μορφή ευθύνης, ένα παράδειγμα, γιατί ο Ντιόγκο ήταν το απόλυτο πρότυπο πίστης στο ότι όλα είναι πιθανά, πάντα με αυτή την επιμονή, πάντα βρίσκοντας τη λύση τη σωστή στιγμή στις δύσκολες στιγμές του αγώνα. Ο τρόπος που βρήκε τη λύση απέναντι στη Δανία στα προημιτελικά ήταν καθοριστικός στην πορεία του Nations League.

Έτσι, για εμάς έχει γίνει ένα πραγματικό σημείο εστίασης και, πιθανότατα, μια επιπλέον πηγή ενέργειας και φωτός στις δύσκολες στιγμές που έχει μια ποδοσφαιρική ομάδα, μια εθνική ομάδα, και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την έμπνευσή του μέχρι το τέλος, γιατί είναι μέρος μας».



Ο καθένας έχει επεξεργαστεί το τραύμα με τον δικό του τρόπο. Ο Μαρτίνεθ θέλησε, όπως ανέφερε, να δώσει σε κάθε παίκτη χρόνο και χώρο για να το διαχειριστεί. Στη συνέχεια μίλησαν γι’ αυτό ως ομάδα. Θεωρεί τον εαυτό του πολύ τυχερό που έχει απίστευτα αποδυτήρια».

Portugal's journey under Roberto Martinez has not been without heartbreak and grief. One of the protagonists of Portugal’s Nations League triumph was Diogo Jota who passed away alongside his brother in a tragic car accident last year.



“Diogo is our light,” Martinez says.



“He… pic.twitter.com/8MiacfDtOA — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 10, 2026

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ GAZZETTA ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ