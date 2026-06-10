Μουντιάλ 2026: Από τον καύσωνα στις... καταιγίδες

Τα καιρικά φαινόμενα στις χώρες που θα φιλοξενήσουν το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο αναμένεται να ποικίλουν από καύσωνα σε βροχές και... καταιγίδες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Μάλιστα φέτος θα είναι η πρώτη φορά που τρεις διαφορετικές χώρες θα συνδιοργανώσουν το σπουδαιότερο ποδοσφαιρικό γεγονός.

Αυτό βέβαια, σημαίνει ότι μπορούμε να αναμένουμε και πολύ διαφορετικές καιρικές συνθήκες ανάλογα με τη χώρα ή ακόμα και με τη πόλη διεξαγωγής του εκάστοτε αγώνα, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο μέγεθος των τριών αυτών εθνών.

Αναλυτικότερα, σε αυτό το τουρνουά θα χρησιμοποιηθούν έντεκα γήπεδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τρία του Μεξικό και δύο του Καναδά. Αν και είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζει κανείς με σιγουριά τον καιρό σε αυτές τις περιοχές μέχρι τις 19 Ιουλίου (ημερομηνία του τελικού), οι μετερεωλόγοι έχουν κάνει ήδη τις πρώτες προβλέψεις τους.

Πιο συγκεκριμένα, στο Τορόντο και το Βανκούβερ, οι ηλιόλουστες μέρες θα εναλλάσσονται με πιο συννεφιασμένες, ενώ αναμένονται και καταιγίδες. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 12 και 24°C.

Στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο καιρός θα ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή όπου διεξάγεται η αναμέτρηση. Για παράδειγμα σε περιοχές που συνορεύουν με τον Καναδά, όπως το Σιάτλ και τη Βοστώνη, αναμένεται παρόμοιος καιρός με αυτόν της γειτονικής χώρας.

Άλλες πόλεις της Δυτικής Ακτής, όπως το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες, προβλέπεται να έχουν πιο σταθερό και ηλιόλουστο καιρό. Ωστόσο, στη Βόρεια Ακτή αναμένεται να παρατηρηθούν υψηλότερες θερμοκρασίες, που θα ξεπεράσουν τους 30°C, και αυξημένη υγρασία, ενώ παράλληλα υπάρχει σημαντικός κίνδυνος καταιγίδων σε πόλεις όπως το Μαϊάμι, το Χιούστον και το Κάνσας Σίτι, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση αναστολή των αγώνων.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου και οι πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου στο Μεξικό θα είναι πολύ βροχερές. Στο Μοντερέι, η βροχή θα συνοδεύεται από αποπνικτικές θερμοκρασίες με μέγιστες τιμές γύρω στους 35°C και υψηλή υγρασία, γεγονός που θα κάνει την ατμόσφαιρα ακόμα πιο ζεστή. Στη Γουαδαλαχάρα και την Πόλη του Μεξικού, οι θερμοκρασίες θα είναι πιο μέτριες, με ελάχιστες τιμές γύρω στους 10°C στην και μέγιστες περίπου τους 23°C.