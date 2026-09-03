Ουναΐ: Αυτό είναι το νούμερο που θα φοράει στον Παναθηναϊκό
Ο Αζεντίν Ουναΐ γύρισε στον Παναθηναϊκό κι έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του «τριφυλλιού». Οι Πράσινοι κατάφεραν να πείσουν την Τζιρόνα να πει το «ναι» κι εντάσσουν ξανά στο δυναμικό τους τον 26χρονο παίκτη, που θα αμείβεται με 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο για την επόμενη τετραετία.
Ο ίδιος μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα για το Conference League και θα τεθεί το συντομότερο δυνατόν στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Μέχρι τότε, ο σύλλογος αποκάλυψε τη νέα του εμφάνιση με τον αριθμό που εκείνος θα αγωνίζεται στη δεύτερη θητεία του.
Ο Μαροκινός μέσος θα φορά στο εξής τη φανέλα με το Νο.21 στην πλάτη, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της στα social media η ομάδα.
Θυμίζουμε ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα έχει την ευκαιρία να τον υποδεχθεί και να τον αποθεώσει σήμερα (3/9) στο ΟΑΚΑ, πριν την προγραμματισμένη αναμέτρησή τους με τη Νίκη Βόλου για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος (21:00).
There is a new no. 21 in town 😎— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 3, 2026
Get your Ounahi jersey now 🇲🇦
👉 https://t.co/X7gqLndjF2#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/G8NjkCDEcE
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