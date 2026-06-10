Με έναν ιδιαίτερο τρόπο η Αϊτή τίμησε την Πολωνία ενόψει του Μουντιάλ, με την ομάδα του Πιερό να έχει στις εμφανίσεις της την σημαία της χώρας!

Ίσως κάποιοι να μην το πρόσεξαν, ίσως σε κάποιους να έκανε εντύπωση η ξεχωριστή λεπτομέρεια στις εμφανίσεις της Αϊτής για του Μουντιάλ 2026 που έβαλε και τη σημαία της Πολωνίας.

Καθώς η ώρα για το μεγάλο ποδοσφαιρικό «ραντεβού» του καλοκαιριού και ολόκληρος ο πλανήτης περιμένει τη πρώτη σέντρα που είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου, με το Μεξικό να έχει απέναντι τη Νότιο Αφρική, όλο και περισσότεροι παρατήρησαν μια λεπτομέρεια που μόνο αμελητέα δεν είναι.

Ο λόγος για τις εμφανίσεις της ομάδας του Φραντζί Πιερό που επέστρψε σε τελική φάση Μουντιάλ μετά απο 52 χρόνια που στις φανέλες πρόσθεσαν και τη σημαία της Πολωνίας. Η κίνηση αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία καθώς σκοπός είναι να αποτίσουν φόρο τιμής στη που έχουν ιστορικούς δεσμούς εδώ και δύο αιώνες.

Αξίζει να θυμίσουμε πως το 1802, ο Ναπολέοντας έστειλε στην γαλλική αποικία του Αγίου Δομινίκου (σημερινή Αϊτή) στρατό, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν να πολεμήσουν. Οι πολωνοί ενώθηκαν μαζί με τους επαναστάτες στον αγώνα για την απελευθέρωση από τις Γαλλικές δυνάμεις. Μετά την ανεξαρτησία της Αϊτή το 1804 ο ηγέτης Ζαν-Ζακ Ντεσαλίν αναγνώρισε τη συμβολή των Πολωνών ενσωμάτωσε διάταξη σύμφωνα με την οποία όλοι οι λευκοί υπήκοοι του κράτους (μεταξύ των οποίων οι Πολωνοί και οι Γερμανοί) θεωρούνταν νομικά μαύροι και Αϊτινοί..

🇭🇹 🇵🇱 Haiti Milli Takımı, Dünya Kupası’nda giyeceği resmi formalarına Polonya bayrağını ekledi.



Bu bir tasarım hatası değil, iki halk arasında yüzyıllardır süren dostluğun sembolü.



1802 yılında Napolyon, Polonya Lejyonları’ndan binlerce askeri Haiti’deki köle ayaklanmasını… pic.twitter.com/RAU3TltSXn June 10, 2026

Η Αϊτή είναι στον τρίτο όμιλο με Βραζιλία Μαρόκο και Σκωτία που έχει και πρεμιέρα στο τουρνουά στις 14/6.