Το σημερινό (10/06) πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφημερίδας «L'Equipe», αναφορικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, έχει προκαλέσει σάλο παγκοσμίως.

Η απόφαση των ΗΠΑ να απαγορεύσουν την είσοδο στη χώρα στον Σομαλό διεθνή διαιτητή, Ομάρ Αρτάν, λίγα 24ώρα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχει προκαλέσει σάλο παγκοσμίως, με την αμερικανική κυβέρνηση να δέχεται δριμεία κριτική για αυτή την παράλογη απόφαση.

Το θέμα αυτό σχολίασε με καυστικό τρόπο και η γαλλική αθλητική εφημερίδα «L'Equipe», στο σημερινό της πρωτοσέλιδο, το όποιο παρεμπιπτόντως ήταν γραμμένο στα αγγλικά.

Αναλυτικότερα το σημερινό (10/06) εξώφυλλο απεικόνιζε τον Αρτάν να βγάζει μία κίτρινη κάρτα και τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο ένα του χέρι το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στο άλλο μία μαριονέτα που μοιάζει με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, καθώς και έναν Αμερικανό στρατιώτη του «ICE» (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών).

«Λίγες ώρες πριν από την έναρξη, η αμερικανική μεταναστευτική πολιτική φτάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αμφισβητεί την υπόσχεση της FIFA για καθολικότητα. Πρώτο σύμβολο: η απαγόρευση εισόδου στη χώρα του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν», έγραψε χαρακτηριστικά η εφημερίδα.