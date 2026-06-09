Ο Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν μίλησε για τον αποκλεισμό του από το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της καταγωγής του από τη Σομαλία.

Το όνειρο του Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν να διευθύνει αγώνα σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έσβησε απροσδόκητα όταν οι αμερικανικές αρχές δεν του επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα, λόγω της καταγωγής του από τη Σομαλία - μία εκ των χωρών στην οποία οι Αμερικανοί έχουν επιβάλει απαγόρευση εισόδου.

Ο 34χρονος ρέφερι ταξίδεψε μέχρι το Μαϊάμι, όπου πέρασε από ειδική συνέντευξη... έντεκα ωρών, πριν οδηγηθεί σε ξεχωριστό χώρο κράτησης. Εκεί παρέμεινε για αρκετές ώρες, πριν αποφασιστεί να μπει σε πτήση για την Κωνσταντινούπολη και να επιστρέψει στην Ευρώπη, δίχως να του δοθούν εξηγήσεις για τους λόγους που δεν του επιτράπηκε να μπει στις ΗΠΑ

«Είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος. Είμαι απλώς ένας διαιτητής που προσπαθεί να ζήσει το όνειρό του, το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου, να πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχα τα σωστά έγγραφα και τα πάντα. Είχα τη σωστή βίζα», δήλωσε στους Times ο Σομαλός ρέφερι, για τον οποίον η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ ανέφερε πως «μετά τον έλεγχο, ο ταξιδιώτης, διαιτητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κρίθηκε μη επιλέξιμος λόγω ζητημάτων ελέγχου ασφαλείας και του απαγορεύτηκε η είσοδος».

«Νομίζω πως έχουν πρόβλημα με τη χώρα μου», τόνισε ο Αρτάν, που όπως είπε, προετοιμαζόταν για μία τετραετία για την παρουσία του στο Μουντιάλ, παρακολουθώντας μαθήματα με τη FIFA στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.