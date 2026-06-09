Η Ολλανδία επιβεβαιώνει ότι ο Γιούριεν Τίμπερ θα απουσιάσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς δεν κατάφερε να αναρρώσει από τραυματισμό στη βουβωνική χώρα.

Η Ολλανδία υπέστη ένα σημαντικό πλήγμα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού, καθώς ο αμυντικός Γιούριεν Τίμπερ αποκλείστηκε από τη διοργάνωση, λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ολλανδικής Ομοσπονδίας, ο 24χρονος ακραίος οπισθοφύλακας της Άρσεναλ, ο οποίος αγωνίστηκε τελευταία φορά ως αλλαγή στην ήττα των «κανονιέρηδων» από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, αποχώρησε από το προπονητικό καμπ της ομάδας, λίγο μετά τον τελευταίο αγώνα προετοιμασίας εναντίον του Ουζμπεκιστάν (08/06).

«Ο Γιούριεν Τίμπερ χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο 24χρονος αμυντικός δεν έχει αναρρώσει επαρκώς από τον τραυματισμό στη βουβωνική χώρα για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με ιατρικά υπεύθυνο τρόπο. Σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο, αποφασίστηκε ότι ο Τίμπερ θα αποχωρήσει από το προ-προπονητικό καμπ της εθνικής ομάδας στη Νέα Υόρκη μετά τον αγώνα εναντίον του Ουζμπεκιστάν.Είμαστε μαζί σου, Γιούριεν», ανέφερε η ανακοίνωση της χώρας.

Ο προπονητής των «ορανιέ», Ρόναλντ Κούμαν, επέλεξε τον αμυντικό της Σάντερλαντ, Λουτσαρέλ Γκέερτρουίδα, ως αντικαταστάτη του Τίμπερ ενόψει του τουρνουά, το οποίο ξεκινάει σε λιγότερο από 3 ημέρες.

🚨 OFFICIAL: Jurrien Timber, out of the World Cup as he’s not recovered from a groin injury.



Dutch defender will be out and Lutsharel Geertruida replaces him. 🔃🇳🇱 pic.twitter.com/AjS2JLWV3W June 8, 2026

«Τις τελευταίες δύο ημέρες, είχαμε ήδη την αίσθηση ότι αυτή θα ήταν η απόφαση. Τελικά, καθίσαμε με τον Γιούριεν αργά χθες το βράδυ και ξανά σήμερα το πρωί και, δυστυχώς, έπρεπε να πάρουμε αυτήν την απόφαση», δήλωσε ο 63χρόνος τεχνικός στον ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NOS.

«Με τον Γιούριεν στην ομάδα, έχουμε οκτώ αμυντικούς. χωρίς αυτόν, είμαστε επτά, και αυτό δεν είναι αρκετό. Οπότε πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Είχαμε τον Γκέερτρουίδα στην ομάδα μέχρι τον αγώνα με την Αλγερία, οπότε δεν θα ήταν πολύ δύσκολο να τον φέρουμε. Δεν περιμέναμε άλλο επειδή η κατάστασή του δεν αναμενόταν να βελτιωθεί σύντομα», πρόσθεσε ο Κούμαν.

Θυμίζουμε πως η Ολλανδία βρίσκεται στο γκρουπ F του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία (14/06), τη Σουηδία (20/06) και την Τυνησία (26/06).