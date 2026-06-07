Ο Γερμανός οικονομολόγος Γιόακιμ Κλέμεντ προέβλεψε σωστά τους τρεις τελευταίους παγκόσμιους πρωταθλητές και κατέληξε στη φετινή του... προφητεία!

Έχοντας σπουδάσει μαθηματικά και φυσική στη Ζυρίχη και αποτελώντας εδώ και πολλά χρόνια οικονομικό αναλυτή της βρετανικής επενδυτικής τράπεζας Panmure Liberum, ο Γιόακιμ Κλέμεντ είναι άνθρωπος που ξέρει από αριθμούς και με τη βοήθειά τους, έχει καταφέρει να προβλέψει επιτυχώς τους νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα τρία τελευταία τουρνουά!

Ο Γερμανός δημιούργησε το 2014 ένα μοντέλο το οποίο του επέτρεπε να προβλέψει σωστά ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, λαμβάνοντας υπόψιν διάφορους παράγοντες. Όπως δήλωσε στο Spiegel πριν από λίγες μέρες, «έχω συμπεριλάβει διάφορες μεταβλητές: Το επίπεδο ευημερίας της εκάστοτε χώρας, το οποίο αποτελεί ένδειξη της αθλητικής και οικονομικής υποδομής της, το μέγεθος του πληθυσμού, το πόσο βαθιά είναι ριζωμένο το ποδόσφαιρο στην κοινωνία, καθώς και τη θέση της χώρας στην παγκόσμια κατάταξη. Σε αυτά προστίθεται και ένας ορισμένος παράγοντας τύχης, από τον οποίο προκύπτει η τελική πρόβλεψη».

Για το φετινό Μουντιάλ δε, ο Κλέμεντ κατέληξε στην Ολλανδία! Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ολλανδία είναι η ισχυρότερη ποδοσφαιρική χώρα που δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ίσως όμως, έστω και ασυνείδητα, αυτή τη φορά να επέλεξα μια εκδοχή που ακούγεται τόσο απίθανη, ώστε να αποδείξω στον εαυτό μου ότι κάποια στιγμή είναι αναπόφευκτο να κάνω λάθος. Πράγματι, ένας ολλανδικός ραδιοφωνικός σταθμός μού έχει ήδη υποσχεθεί ότι, αν τελικά συμβεί αυτό, θα έχω μια προσωπική συνάντηση με τον Κούμαν και θα μου χαρίσουν αρκετές φανέλες της εθνικής Ολλανδίας».

Αναλυτικά, ο Κλέμεντ έχει καταλήξει πως στα ημιτελικά θα βρεθούν τέσσερις ευρωπαϊκές ομάδες, με την Ολλανδία να αποκλείει την Ισπανία και την Πορτογαλία να ξεπερνά την Αγγλία, πριν λυγίσει στον τελικό από τους Οράνιε. Όσο για την κάτοχο του τίτλου, Αργεντινή; Θα φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, όπου θα την φράξει τον δρόμο η Πορτογαλία, με τον Ρονάλντο να υπερτερεί του Μέσι!